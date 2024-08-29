Омлет со шпинатом на завтрак – пошаговый рецепт

Омлет со шпинатом. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Омлет со шпинатом — это идеальный выбор для тех, кто ценит быстрые и полезные завтраки. Прост в приготовлении, он не только насыщает, но и наполняет организм необходимыми витаминами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

шпинат;

яйца 3 шт.;

сливочное масло 7-10 г;

соль;

твердый творог 10 г.

Способ приготовления

Залейте шпинат крутым кипятком и оставьте на 7-10 минут. Посолите и взбейте яйца.

Шпинат в воде. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

С помощью блендера взбейте шпинат до кашеобразного состояния. Затем смешайте шпинат с яйцами.

Яйца и шпигат. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

На сковороду добавьте кусок масла, а когда оно растает, вылейте омлетную смесь. Когда омлет схватится, поднимите его с краев, как показано на фото.

Омлет со шпинатом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Повторяйте этот процесс, пока омлет не будет полностью готов. По желанию можно добавить немного твердого сыра и свернуть омлет, как блинчик.

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