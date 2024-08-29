Омлет со шпинатом на завтрак – пошаговый рецепт

Рецепт омлета со шпинатом — как быстро приготовить простой и полезный завтрак
Омлет со шпинатом — это идеальный выбор для тех, кто ценит быстрые и полезные завтраки. Прост в приготовлении, он не только насыщает, но и наполняет организм необходимыми витаминами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- шпинат;
- яйца 3 шт.;
- сливочное масло 7-10 г;
- соль;
- твердый творог 10 г.
Способ приготовления
Залейте шпинат крутым кипятком и оставьте на 7-10 минут. Посолите и взбейте яйца.
С помощью блендера взбейте шпинат до кашеобразного состояния. Затем смешайте шпинат с яйцами.
На сковороду добавьте кусок масла, а когда оно растает, вылейте омлетную смесь. Когда омлет схватится, поднимите его с краев, как показано на фото.
Повторяйте этот процесс, пока омлет не будет полностью готов. По желанию можно добавить немного твердого сыра и свернуть омлет, как блинчик.
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