Пісний омлет для Великого посту.

Рецепт омлету з нуту — пісна та веганська страва
Почався Великий піст, а це значить настав час пісних рецептів. Якщо ви не дотримуєтеся посту замість нутового тіста можете використовувати суміш яєць і молока.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- нутове борошно 100 г;
- рослинне молоко чи вода 200 мл;
- солодкий перець 1 шт.;
- помідор 1-2 шт;
- печериці 5 шт;
- зелена цибуля 2 пера;
- часник 1 зубчик;
- паприка 1-2 ч. л;
- мелений коріандр 1 ч. л;
- куркума 0,3 ч. л;
- сіль та перець за смаком;
- соус теріяки та кунжут.
Спосіб приготування
Для початку потрібно змішати нутове борошно, спеції та сіль.
Потім потрібно додати рослинне молоко, яке можна замінити на звичайну воду. Все ретельно перемішати та дати постояти 10-15 хвилин.
Нарізати зубчик часнику, гриби, солодкий перець та помідори.
Всі овочі обсмажити на сковороді на олії.
Коли овочі почнуть м'які додати тісто і готувати омлет кілька хвилин під кришкою.
При подачі можна додати соус теріяки і посипати кунжутом.
Раніше ми писали про рецепт смачного овочевого салату з редькою Дайконом.
Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.
Також радимо ознайомитися із суперсалатом із пекінської капусти за п'ять хвилин.
Також ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.
Читайте Новини.LIVE!