Пісний омлет для Великого посту.

Омлет із нуту. Фото: YouTube @evadaren

Почався Великий піст, а це значить настав час пісних рецептів. Якщо ви не дотримуєтеся посту замість нутового тіста можете використовувати суміш яєць і молока.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

нутове борошно 100 г;

рослинне молоко чи вода 200 мл;

солодкий перець 1 шт.;

помідор 1-2 шт;

печериці 5 шт;

зелена цибуля 2 пера;

часник 1 зубчик;

паприка 1-2 ч. л;

мелений коріандр 1 ч. л;

куркума 0,3 ч. л;

сіль та перець за смаком;

соус теріяки та кунжут.

Спосіб приготування

Для початку потрібно змішати нутове борошно, спеції та сіль.

Нутове борошно. Фото: YouTube @evadaren

Потім потрібно додати рослинне молоко, яке можна замінити на звичайну воду. Все ретельно перемішати та дати постояти 10-15 хвилин.

Приготування омлету. Фото: YouTube @evadaren

Нарізати зубчик часнику, гриби, солодкий перець та помідори.

Гриби, помідори та перець. Фото: YouTube @evadaren

Всі овочі обсмажити на сковороді на олії.

Овочі на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Коли овочі почнуть м'які додати тісто і готувати омлет кілька хвилин під кришкою.

Приготування омлету. Фото: YouTube @evadaren

При подачі можна додати соус теріяки і посипати кунжутом.

Готовий омлет. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали про рецепт смачного овочевого салату з редькою Дайконом.

Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.

Також радимо ознайомитися із суперсалатом із пекінської капусти за п'ять хвилин.

Також ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.