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Рецепт омлету з нуту — пісна та веганська страва

26 березня 2024 08:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Пісний омлет для Великого посту.
Омлет із нуту. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Почався Великий піст, а це значить настав час пісних рецептів. Якщо ви не дотримуєтеся посту замість нутового тіста можете використовувати суміш яєць і молока.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • нутове борошно 100 г;
  • рослинне молоко чи вода 200 мл;
  • солодкий перець 1 шт.;
  • помідор 1-2 шт;
  • печериці 5 шт;
  • зелена цибуля 2 пера;
  • часник 1 зубчик;
  • паприка 1-2 ч. л;
  • мелений коріандр 1 ч. л;
  • куркума 0,3 ч. л;
  • сіль та перець за смаком;
  • соус теріяки та кунжут.

Спосіб приготування

Для початку потрібно змішати нутове борошно, спеції та сіль.

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Нутове борошно. Фото: YouTube @evadaren

Потім потрібно додати рослинне молоко, яке можна замінити на звичайну воду. Все ретельно перемішати та дати постояти 10-15 хвилин.

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Приготування омлету. Фото: YouTube @evadaren

Нарізати зубчик часнику, гриби, солодкий перець та помідори.

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Гриби, помідори та перець. Фото: YouTube @evadaren

Всі овочі обсмажити на сковороді на олії.

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Овочі на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Коли овочі почнуть м'які додати тісто і готувати омлет кілька хвилин під кришкою.

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Приготування омлету. Фото: YouTube @evadaren

При подачі можна додати соус теріяки і посипати кунжутом.

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Готовий омлет. Фото: YouTube @evadaren

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