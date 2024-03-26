Постный омлет для Великого поста — фото и видео

Рецепт омлета из нута — постное и веганское блюдо
Начался Великий пост, а это значит пришло время постных рецептов. Если вы не соблюдаете пост вместо нутового теста можете использовать смесь яиц и молока.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- нутовая мука 100 г;
- растительное молоко или вода 200 мл;
- сладкий перец 1 шт;
- помидор 1-2 шт;
- шампиньоны 5 шт;
- зеленый лук 2 пера;
- чеснок 1 зубчик;
- паприка 1-2 ч.л;
- молотый кориандр 1 ч.л;
- куркума 0,3 ч.л;
- соль и перец по вкусу;
- соус терияки и кунжут.
Способ приготовления
Для начала нужно смешать нутовую муку, специи и соль.
Затем необходимо добавить растительное молоко, которое можно заменить на обычную воду. Все тщательно перемешать и дать постоять 10-15 минут.
Нарезать зубчик чеснока, грибы, сладкий перец и помидоры.
Все овощи обжарить на сковороде на растительно масле.
Когда овощи станут мягкие добавить тесто и готовить омлет несколько минут под крышкой.
При подаче можно добавить соус терияки и посыпать кунжутом.
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