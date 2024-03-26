Постный омлет для Великого поста — фото и видео

Омлет из нута. Фото: YouTube @evadaren

Начался Великий пост, а это значит пришло время постных рецептов. Если вы не соблюдаете пост вместо нутового теста можете использовать смесь яиц и молока.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

Читайте также:

Вам понадобится:

нутовая мука 100 г;

растительное молоко или вода 200 мл;

сладкий перец 1 шт;

помидор 1-2 шт;

шампиньоны 5 шт;

зеленый лук 2 пера;

чеснок 1 зубчик;

паприка 1-2 ч.л;

молотый кориандр 1 ч.л;

куркума 0,3 ч.л;

соль и перец по вкусу;

соус терияки и кунжут.

Способ приготовления

Для начала нужно смешать нутовую муку, специи и соль.

Нутовая мука. Фото: YouTube @evadaren

Затем необходимо добавить растительное молоко, которое можно заменить на обычную воду. Все тщательно перемешать и дать постоять 10-15 минут.

Приготовление омлета. Фото: YouTube @evadaren

Нарезать зубчик чеснока, грибы, сладкий перец и помидоры.

Грибы, помидоры и перец. Фото: YouTube @evadaren

Все овощи обжарить на сковороде на растительно масле.

Овощи на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Когда овощи станут мягкие добавить тесто и готовить омлет несколько минут под крышкой.

Приготолление омлета. Фото: YouTube @evadaren

При подаче можно добавить соус терияки и посыпать кунжутом.

Готовый омлет. Фото: YouTube @evadaren

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.