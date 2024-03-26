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Рецепт омлета из нута — постное и веганское блюдо

26 марта 2024 08:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Постный омлет для Великого поста — фото и видео
Омлет из нута. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Начался Великий пост, а это значит пришло время постных рецептов. Если вы не соблюдаете пост вместо нутового теста можете использовать смесь яиц и молока.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • нутовая мука 100 г;
  • растительное молоко или вода 200 мл; 
  • сладкий перец 1 шт; 
  • помидор 1-2 шт;
  • шампиньоны 5 шт;
  • зеленый лук 2 пера;
  • чеснок 1 зубчик;
  • паприка 1-2 ч.л;
  • молотый кориандр 1 ч.л;
  • куркума 0,3 ч.л;
  • соль и перец по вкусу;
  • соус терияки и кунжут. 

Способ приготовления 

Для начала нужно смешать нутовую муку, специи и соль. 

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Нутовая мука. Фото: YouTube @evadaren

Затем необходимо добавить растительное молоко, которое можно заменить на обычную воду. Все тщательно перемешать и дать постоять 10-15 минут. 

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Приготовление омлета. Фото: YouTube @evadaren

Нарезать зубчик чеснока, грибы, сладкий перец и помидоры. 

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Грибы, помидоры и перец. Фото: YouTube @evadaren

Все овощи обжарить на сковороде на растительно масле. 

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Овощи на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Когда овощи станут мягкие добавить тесто и готовить омлет несколько минут под крышкой. 

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Приготолление омлета. Фото: YouTube @evadaren

При подаче можно добавить соус терияки и посыпать кунжутом. 

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Готовый омлет. Фото: YouTube @evadaren

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