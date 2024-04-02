Паска виходить дуже смачною, ароматною за рахунок поєднання цедри лимона і ваніліну, а сам м'якуш виходить не сухий, а вологий — покроковий рецепт

Розрізана паска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт паски на рідкому тісті без замісу. Це ледача паска, приготування якої займе мінімум вашого часу, тому що не доведеться замішувати тісто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

борошно пшеничне просіяне 350-380 г (залежно від консистенції тіста може знадобитися трохи менше або трохи більше борошна);

яйце 2 шт.;

молоко 150 мл;

дріжджі 7 г (2 ч.л.);

вершкове масло 100 г;

ванілін ¼ ч.л.;

цукор 120 г;

сіль ч.л;

цедра 1 лимона;

родзинки 150 гр + 1/3 ст.л. борошна.

Спосіб приготування

Родзинки залити на 10 хвилин окропом, потім воду злити і добре просушити паперовими рушниками.

Родзинки у воді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У тепле молоко додати дріжджі, 1 ч. л. цукру та трохи борошна, добре перемішати та залишити на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Зверху має з'явитися пінна шапочка.

Цедра лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У тепле (не гаряче) вершкове масло додати 2 яйця, сіль, ванілін, цукор. Перемішати до однорідності. З'єднати молоко з яєчно-масляною сумішшю, перемішати до однорідності.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ввести борошно. Радимо не додавати одразу всю норму борошна, а орієнтуватися на консистенцію тіста, воно має бути як густа сметана. Залежно від вологості борошна та розміру яєць може знадобитися трохи більше або трохи менше борошна.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишити тісто у теплому місці на 2-2,5 години. Тісто має добре піднятися, збільшитись у 2-2,5 рази в обсязі. Тісто осадити, розмішавши його ложкою.

Тісто із ізюмом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У просушені родзинки додати трохи борошна, перемішати, щоб родзинки покрилися борошном.

Тісто для паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати родзинки в тісто. Тісто розкласти в 4 форми діаметром 9 см, в кожну форму покласти приблизно 230-240 грамів тіста. Змоченою у воді ложкою розрівняти верхівку пасок. Накрити рушником і залишити підніматися в теплому місці, поки вони не займуть майже весь обсяг форми. В середньому знадобиться 1,5 години.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Паски можна залишити підходити в духовці, попередньо прогрітій до 50 ºС, потім вимкнути. Не дістаючи паски з духовки, увімкнути духовку на 170 ºС. Форми поставити на нижній рівень. Якщо паски надто швидко зарум'янилися, накрити їх фольгою. Випікати 25-35 хвилин.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовим паскам дати повністю охолонути і тільки потім наносити глазур. Такі паски черствіють швидше, ніж паски із замісом, тому рекомендуємо готувати безпосередньо перед Великоднем.

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