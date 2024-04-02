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Рецепт паски без дріжджів за одну годину разом із випічкою

2 квітня 2024 15:44
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Паска виходить дуже смачною, ароматною за рахунок поєднання цедри лимона і ваніліну, а сам м'якуш виходить не сухий, а вологий — покроковий рецепт
Розрізана паска. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт паски на рідкому тісті без замісу. Це ледача паска, приготування якої займе мінімум вашого часу, тому що не доведеться замішувати тісто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • борошно пшеничне просіяне 350-380 г (залежно від консистенції тіста може знадобитися трохи менше або трохи більше борошна);
  • яйце 2 шт.;
  • молоко 150 мл;
  • дріжджі 7 г (2 ч.л.);
  • вершкове масло 100 г;
  • ванілін ¼ ч.л.;
  • цукор 120 г;
  • сіль ч.л;
  • цедра 1 лимона;
  • родзинки 150 гр + 1/3 ст.л. борошна.

Спосіб приготування

Родзинки залити на 10 хвилин окропом, потім воду злити і добре просушити паперовими рушниками.

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Родзинки у воді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У тепле молоко додати дріжджі, 1 ч. л. цукру та трохи борошна, добре перемішати та залишити на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Зверху має з'явитися пінна шапочка.

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Цедра лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У тепле (не гаряче) вершкове масло додати 2 яйця, сіль, ванілін, цукор. Перемішати до однорідності. З'єднати молоко з яєчно-масляною сумішшю, перемішати до однорідності.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ввести борошно. Радимо не додавати одразу всю норму борошна, а орієнтуватися на консистенцію тіста, воно має бути як густа сметана. Залежно від вологості борошна та розміру яєць може знадобитися трохи більше або трохи менше борошна.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишити тісто у теплому місці на 2-2,5 години. Тісто має добре піднятися, збільшитись у 2-2,5 рази в обсязі. Тісто осадити, розмішавши його ложкою.

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Тісто із ізюмом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У просушені родзинки додати трохи борошна, перемішати, щоб родзинки покрилися борошном.

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Тісто для паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати родзинки в тісто. Тісто розкласти в 4 форми діаметром 9 см, в кожну форму покласти приблизно 230-240 грамів тіста. Змоченою у воді ложкою розрівняти верхівку пасок. Накрити рушником і залишити підніматися в теплому місці, поки вони не займуть майже весь обсяг форми. В середньому знадобиться 1,5 години.

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Фото: YouTube @AlinaFooDee

Паски можна залишити підходити в духовці, попередньо прогрітій до 50 ºС, потім вимкнути. Не дістаючи паски з духовки, увімкнути духовку на 170 ºС. Форми поставити на нижній рівень. Якщо паски надто швидко зарум'янилися, накрити їх фольгою. Випікати 25-35 хвилин.

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Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовим паскам дати повністю охолонути і тільки потім наносити глазур. Такі паски черствіють швидше, ніж паски із замісом, тому рекомендуємо готувати безпосередньо перед Великоднем.

Раніше ми писали рецепт паски без дріжджів за одну годину разом з випічкою та глазур за одну хвилину.

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Ще ми писали про ніжну паску Панеттоні до Великодня — рецепт від Клопотенка.

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