Кулич получается очень вкусным, ароматным за счет сочетания цедры лимона и ванилина, а сам мякиш выходит не сухой, а влажный — пошаговый рецепт

Разрезанная паска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт кулича на жидком тесте без замеса. Это ленивый пасхальный кулич, приготовление которого займет минимум вашего времени, так как не придется замешивать тесто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мука пшеничная просеянная 350-380 г (в зависимости от консистенции теста может понадобиться чуть меньше или чуть больше муки);

яйцо 2 шт;

молоко 150 мл;

дрожжи 7 гр (2 ч.л.);

сливочное масло 100 г;

ванилин ¼ ч.л;

сахар 120 г;

соль ¼ ч.л;

цедра 1 лимона;

изюм 150 гр + 1/3 ст.л. муки.

Способ приготовления

Изюм залить на 10 минут кипятком, потом воду слить и хорошо просушить бумажными полотенцами.

Изюм в воде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В теплое молоко добавить дрожжи, 1 ч.л. сахара и немного муки, хорошо перемешать и оставить на 10 минут, чтобы дрожжи активировались. Сверху должна появится пенная шапочка.

Цедра лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В теплое (не горячее) сливочное масло добавить 2 яйца, соль, ванилин, сахар. Перемешать до однородности. Соединить молоко с яично-маслянной смесью, перемешать до однородности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ввести муку. Советую не добавлять сразу всю норму муки, а ориентироваться на консистенцию теста, оно должно быть как густая сметана. В зависимости от влажности муки и размера яиц может понадобится чуть больше или чуть меньше муки.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставить тесто в теплом месте на 2-2,5 часа. Тесто должно хорошо подняться, увеличиться в 2-2,5 раза в объеме. Тесто осадить, размешав его ложкой.

Тесто с изюмом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В просушенный изюм добавить немного муки, перемешать, чтобы весь изюм покрылся мукой.

Тесто для паски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить изюм в тесто. Тесто разложить в 4 формочки диаметром 9 см, в каждую формочку положить приблизительно 230-240 граммов теста. Смоченной в воде ложкой разровнять верх куличей. Накрыть полотенцем и оставить их подниматься в теплом месте, пока они не займут почти весь объем формы. В среднем понадобится 1,5 часа.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Куличи можно поставить подходить в духовке, предварительно прогретой до 50 ºС, потом выключить. Не доставая куличи из духовки, включить духовку на 170 ºС. Формы поставить на нижний уровень. Если куличи слишком быстро зарумянились, то накрыть их фольгой. Выпекать 25-35 минут.

Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовым куличам дать полностью остыть и только потом наносить глазурь. Такие куличи черствеют быстрее, чем куличи с замесом, поэтому рекомендуем готовить непосредственно перед Пасхой.

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