Дуже вдалий рецепт, в кожній пасці по 100 г сиру — покроковий рецепт

Паска до Великодня. Фото: YouTube @AlinaFooDee

За цим рецептом паска виходить не тільки дуже смачною і ароматною, але і корисною. Щодо глазурі, то вона виходить в міру солодка, що величезний плюс, і готується всього одну хвилину, добре підсихає і зовсім не кришиться.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сир 300 г (жирністю 5%);

яйце С0 3 шт. (якщо яйця маленькі, то 4 шт.);

цукор 150-180 г;

ванільний цукор 20 г;

розтоплене вершкове масло 70 г (кімнатної температури);

розпушувач 15 г;

цедра половини лимона;

дрібка солі;

сухофрукти 130 г;

борошно (залежить від вологості сиру та самого борошна, а також розміру яєць, спочатку додайте 200 г, потім за потребою додайте ще).

Глазур для паски:

згущене молоко 3 ст.л;

сухе молоко 3 ст. (до бажаної густоти, можна замість сухого молока використовувати дитячу молочну суміш або цукрову пудру, але з пудрою глазур буде дуже солодкою).

Спосіб приготування

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. форми 3 шт. діаметром 9 см та висотою 8,5 см. Сир перетерти через сито або подрібнити блендером до однорідності.

Сир і яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити яйця з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі до пишної світлої маси. Додати розтоплене вершкове масло кімнатної температури, цедру лимона. Для приємного жовтуватого кольору м'якуша можна додати ¼ ч.л. куркуми, але не переборщіть, щоб її смаку не було в готовому паску. Потім додаємо частинами перетертий сир, перемішуємо міксером на повільній швидкості до однорідності.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Борошно змішати з розпушувачем, спочатку вводимо близько 200 г борошна, потім додаємо поступово, дивлячись на консистенцію тіста: воно має бути густим, дуже липким і тягучим. Не додавайте занадто багато борошна, його кількість залежить від вологості сиру і самого борошна, а також розміру яєць.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додаємо сухофрукти чи цукати. Їх потрібно заздалегідь запарити в окропі протягом 5-10 хвилин, добре просушити паперовими рушниками. Додаємо їх у тісто.

Тісто із цукатами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форми змащуємо рослинною олією, викладаємо в кожну близько 330 г тіста. Ложкою, змащеною олією, розрівнюємо поверхню паски, роблячи її трохи округлою.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікаємо 40-45 хвилин при 160-170 ºС на рівні трохи нижче середнього. В останні 3-5 хвилин вімкнути верхній гриль і конвекцію, щоб паски добре підрум'янилися.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли паски охололи змащуємо глазур'ю. Для глазурі змішуємо до однорідності згущене та сухе молоко.

Глазур на пасці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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