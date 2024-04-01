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Рецепт паски без дрожжей за один час вместе с выпечкой и глазурь за одну минуту

1 апреля 2024 13:38
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт палочка-выручалочка, в каждой паске по 100 г творога — пошаговый рецепт
Кулич к Пасхе. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту пасхальный кулич получается не только очень вкусным и ароматным, но и полезным. Касательно глазури, то она получается в меру сладкая, что огромный плюс, и готовится всего одну минуту, хорошо подсыхает и совсем не крошится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • творог 300 г (жирностью 5%);
  • яйцо С0 3 шт. (если яйца маленькие, то 4 шт.);
  • сахар 150-180 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • растопленное сливочное масло 70 г (комнатной температуры);
  • разрыхлитель 15 г;
  • цедра половины лимона;
  • щепотка соли;
  • сухофрукты 130 г;
  • мука 220–240 г (зависит от влажности творога и самой муки, а также размера яиц, сначала добавьте 200 г, потом по необходимости добавьте еще). 

Глазурь для кулича:

  • сгущенное молоко 3 ст.л;
  • сухое молоко 3 ст.л. (до желаемой густоты, можно вместо сухого молока использовать детскую молочную смесь или на крайний случай сахарную пудру, но с пудрой глазурь будет очень сладкой). 

Способ приготовления

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Формы 3 шт. диаметром 9 см и высотой 8,5 см. Творог перетереть через сито или измельчить блендером до однородности.

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Творог и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавить растопленное сливочное масло комнатной температуры, цедру лимона. Для приятного желтоватого цвета мякиша можно добавить ¼ ч.л. куркумы, но не переборщите, чтобы ее вкуса не было в готовом куличе. Потом добавляем частями перетертый творог, перемешиваем миксером на медленной скорости до однородности.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Муку смешать с разрыхлителем, сначала вводим около 200 г муки, потом добавляем постепенно, смотря на консистенцию теста: оно должно быть густое, очень липкое и тягучее. Не добавляйте слишком много муки, ее количество зависит от влажности творога и самой муки, а также размера яиц.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавляем сухофрукты или цукаты. Их нужно заранее запарить в кипятке в течение 5-10 минут, очень хорошо просушить бумажными полотенцами. Хорошо вмешиваем их в тесто.

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Тесто с цукатами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Формочки смазываем растительным маслом, выкладываем в каждую около 330 г теста. Ложкой, смазанной растительным маслом, разравниваем поверхность кулича, делая его немного округлым. 

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Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекаем 40-45 минут при 160-170 ºС на уровне чуть ниже среднего. В последние 3-5 минут включить верхний гриль и конвекцию, чтобы куличи хорошо подрумянились.

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остывшие куличи смазываем глазурью. Для глазури смешиваем до однородности сгущенное и сухое молоко. 

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Глазурь на куличе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о скором рецепте бездрожжевого творожного кулича — сохраните к Пасхе.

Также мы рассказывали о рецепте сырного кулича "Тирамису", который готовится без яиц.

Еще советуем ознакомиться с рецептом творожного кулича "три шоколада" без яиц.

Также мы писали об удачном проверенном пасхальном рецепте кулича — влажном и воздушном и проверенном рецепте ароматного пасхального кулича на сметане и без яиц.

рецепты
лайфхаки
Пасха
кулич
выпечка
глазурь

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