Рецепт палочка-выручалочка, в каждой паске по 100 г творога — пошаговый рецепт

Кулич к Пасхе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По этому рецепту пасхальный кулич получается не только очень вкусным и ароматным, но и полезным. Касательно глазури, то она получается в меру сладкая, что огромный плюс, и готовится всего одну минуту, хорошо подсыхает и совсем не крошится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог 300 г (жирностью 5%);

яйцо С0 3 шт. (если яйца маленькие, то 4 шт.);

сахар 150-180 г;

ванильный сахар 20 г;

растопленное сливочное масло 70 г (комнатной температуры);

разрыхлитель 15 г;

цедра половины лимона;

щепотка соли;

сухофрукты 130 г;

мука 220–240 г (зависит от влажности творога и самой муки, а также размера яиц, сначала добавьте 200 г, потом по необходимости добавьте еще).

Глазурь для кулича:

сгущенное молоко 3 ст.л;

сухое молоко 3 ст.л. (до желаемой густоты, можно вместо сухого молока использовать детскую молочную смесь или на крайний случай сахарную пудру, но с пудрой глазурь будет очень сладкой).

Способ приготовления

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Формы 3 шт. диаметром 9 см и высотой 8,5 см. Творог перетереть через сито или измельчить блендером до однородности.

Творог и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавить растопленное сливочное масло комнатной температуры, цедру лимона. Для приятного желтоватого цвета мякиша можно добавить ¼ ч.л. куркумы, но не переборщите, чтобы ее вкуса не было в готовом куличе. Потом добавляем частями перетертый творог, перемешиваем миксером на медленной скорости до однородности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Муку смешать с разрыхлителем, сначала вводим около 200 г муки, потом добавляем постепенно, смотря на консистенцию теста: оно должно быть густое, очень липкое и тягучее. Не добавляйте слишком много муки, ее количество зависит от влажности творога и самой муки, а также размера яиц.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавляем сухофрукты или цукаты. Их нужно заранее запарить в кипятке в течение 5-10 минут, очень хорошо просушить бумажными полотенцами. Хорошо вмешиваем их в тесто.

Тесто с цукатами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Формочки смазываем растительным маслом, выкладываем в каждую около 330 г теста. Ложкой, смазанной растительным маслом, разравниваем поверхность кулича, делая его немного округлым.

Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекаем 40-45 минут при 160-170 ºС на уровне чуть ниже среднего. В последние 3-5 минут включить верхний гриль и конвекцию, чтобы куличи хорошо подрумянились.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Остывшие куличи смазываем глазурью. Для глазури смешиваем до однородности сгущенное и сухое молоко.

Глазурь на куличе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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