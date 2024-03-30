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Рецепт паски до Великодня, як Панеттоне — легка в приготуванні

30 березня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати Панеттоне — рецепт з сухими дріжджами
Паннетоне до Великодня. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це простий рецепт італійської паски — Панеттоне. Вона виходить дуже ніжна, просто тане в роті. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.

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Вам знадобиться: 

  • молоко (тепле) — 450 мл;
  • дріжджі (сухі) — 12 г;
  • яєчні жовтки — 9 шт.;
  • цукор — 270 г;
  • сіль — 2/3 ч. л.;
  • масло (м’яке) — 270 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • цедра апельсина — 1 ст. л.;
  • борошно — 900 г;
  • апельсиновий сік — 100 мл;
  • цукати (родзинки, курага) — 225 г. 

Спосіб приготування 

Робимо опару. В молоко додаємо 2 ч. л. цукру (від загальної кількості). Перемішуємо. Додаємо дріжджі. Перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин. 

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Приготування опари. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Цукати заливаємо апельсиновим соком для настоювання. В окрему ємність просіюємо борошно. Відокремлюэмо білки від жовтків. 

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Жовтки та борошно. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

До жовткыв додаємо сіль та цукор, збиваємо міксером.  Додаємо м’яке масло, збиваємо міксером. 

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Додавання опари. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Додаємо апельсинову цедру та ванільний цукор, збиваємо міксером. Вливаємо опару, збиваємо міксером. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Поступово додаємо борошно продовжуючи збивати міксером. Коли стане важко – вимішуємо лопаткою.

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Цукати для паннетоне. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Готове тісто накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на 1 годину.  Цукати промокаємо паперовим рушничком та пересипаємо борошном.

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Тісто з цукатами. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Коли тісто підійде обминаємо та додаємо пересипані борошном цукати, залишаємо в теплому місці на 1 год. 

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Приготування паннетоне. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Коли тісто вдруге підійде, змащеними олією руками відщипнемо кульки тіста на 1/3 форми та залишаємо на 1 год. Для того, щоб воно підросло до ¾ форми. Випікаємо паску 30-40 хвилин при 180 ºС.

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Глазур для паннетоне. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Спечену паску дістаємо з форм і ставимо на бік. Періодично повертаємо до повного охолодження. 

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Готові паски. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Раніше ми писали про швидкий рецепт бездрожжевої сирної паски — збережіть до Великодня. 

Також ми розповідали про рецепт сирної паски "Тирамісу", яка готується без яєць. 

Ще радимо ознайомитися з рецептом сирної паски "три шоколади" без яєць. 

Також ми писали про вдалий перевірений рецепт паски до Великодня — волога та повітряна та перевірений рецепт ароматної пасхальної паски на сметані й без яєць. 

рецепти
лайфхаки
Великдень
паска
випічка
дріжджове тісто
паннетоне

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