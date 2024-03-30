Як приготувати Панеттоне — рецепт з сухими дріжджами

Паннетоне до Великодня. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Це простий рецепт італійської паски — Панеттоне. Вона виходить дуже ніжна, просто тане в роті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.

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Вам знадобиться:

молоко (тепле) — 450 мл;

дріжджі (сухі) — 12 г;

яєчні жовтки — 9 шт.;

цукор — 270 г;

сіль — 2/3 ч. л.;

масло (м’яке) — 270 г;

ванільний цукор — 10 г;

цедра апельсина — 1 ст. л.;

борошно — 900 г;

апельсиновий сік — 100 мл;

цукати (родзинки, курага) — 225 г.

Спосіб приготування

Робимо опару. В молоко додаємо 2 ч. л. цукру (від загальної кількості). Перемішуємо. Додаємо дріжджі. Перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин.

Приготування опари. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Цукати заливаємо апельсиновим соком для настоювання. В окрему ємність просіюємо борошно. Відокремлюэмо білки від жовтків.

Жовтки та борошно. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

До жовткыв додаємо сіль та цукор, збиваємо міксером. Додаємо м’яке масло, збиваємо міксером.

Додавання опари. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Додаємо апельсинову цедру та ванільний цукор, збиваємо міксером. Вливаємо опару, збиваємо міксером.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Поступово додаємо борошно продовжуючи збивати міксером. Коли стане важко – вимішуємо лопаткою.

Цукати для паннетоне. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Готове тісто накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на 1 годину. Цукати промокаємо паперовим рушничком та пересипаємо борошном.

Тісто з цукатами. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Коли тісто підійде обминаємо та додаємо пересипані борошном цукати, залишаємо в теплому місці на 1 год.

Приготування паннетоне. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Коли тісто вдруге підійде, змащеними олією руками відщипнемо кульки тіста на 1/3 форми та залишаємо на 1 год. Для того, щоб воно підросло до ¾ форми. Випікаємо паску 30-40 хвилин при 180 ºС.

Глазур для паннетоне. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Спечену паску дістаємо з форм і ставимо на бік. Періодично повертаємо до повного охолодження.

Готові паски. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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