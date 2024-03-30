Як приготувати Панеттоне — рецепт з сухими дріжджами

Рецепт паски до Великодня, як Панеттоне — легка в приготуванні
Це простий рецепт італійської паски — Панеттоне. Вона виходить дуже ніжна, просто тане в роті.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.
Вам знадобиться:
- молоко (тепле) — 450 мл;
- дріжджі (сухі) — 12 г;
- яєчні жовтки — 9 шт.;
- цукор — 270 г;
- сіль — 2/3 ч. л.;
- масло (м’яке) — 270 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- цедра апельсина — 1 ст. л.;
- борошно — 900 г;
- апельсиновий сік — 100 мл;
- цукати (родзинки, курага) — 225 г.
Спосіб приготування
Робимо опару. В молоко додаємо 2 ч. л. цукру (від загальної кількості). Перемішуємо. Додаємо дріжджі. Перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин.
Цукати заливаємо апельсиновим соком для настоювання. В окрему ємність просіюємо борошно. Відокремлюэмо білки від жовтків.
До жовткыв додаємо сіль та цукор, збиваємо міксером. Додаємо м’яке масло, збиваємо міксером.
Додаємо апельсинову цедру та ванільний цукор, збиваємо міксером. Вливаємо опару, збиваємо міксером.
Поступово додаємо борошно продовжуючи збивати міксером. Коли стане важко – вимішуємо лопаткою.
Готове тісто накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на 1 годину. Цукати промокаємо паперовим рушничком та пересипаємо борошном.
Коли тісто підійде обминаємо та додаємо пересипані борошном цукати, залишаємо в теплому місці на 1 год.
Коли тісто вдруге підійде, змащеними олією руками відщипнемо кульки тіста на 1/3 форми та залишаємо на 1 год. Для того, щоб воно підросло до ¾ форми. Випікаємо паску 30-40 хвилин при 180 ºС.
Спечену паску дістаємо з форм і ставимо на бік. Періодично повертаємо до повного охолодження.
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