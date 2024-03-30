Как приготовить Панеттоне — рецепт с сухими дрожжами

Паннетоне к Пасхе. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Это простой рецепт итальянского кулича — Панеттоне. Он получается очень нежным, просто тает во рту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится:

молоко (теплое) — 450 мл;

дрожжи (сухие) — 12 г;

яичные желтки — 9 шт.;

сахар — 270 г;

соль — 2/3 ч. л.;

масло (мягкое) — 270 г;

ванильный сахар — 10 г;

цедра апельсина — 1 ст. л.;

мука — 900 г;

апельсиновый сок — 100 мл;

цукаты (изюм, курага) — 225 г.

Способ приготовления

Делаем опару. В молоко добавляем 2 ч. л. сахара (от общего количества). Перемешиваем. Добавляем дрожжи. Перемешиваем. Оставляем на 10 минут.

Приготовление опары. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Цукаты заливаем апельсиновым соком для настаивания. В отдельную емкость просеиваем муку. Отделяем белки от желтков.

Желтки и мука. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

В желтки добавляем соль и сахар, взбиваем миксером. Добавляем мягкое масло, взбиваем миксером.

Добавление опары. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Добавляем апельсиновую цедру и ванильный сахар, взбиваем миксером. Вливаем опару, взбиваем миксером.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Постепенно добавляем муку, продолжая взбивать миксером. Когда станет тяжело — вымешиваем лопаткой.

Цукаты для паннетона. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Готовое тесто покрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час. Цукаты промокаем бумажным полотенцем и пересыпаем мукой.

Тесто с цукатами. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Когда тесто подойдет, обминаем и добавляем пересыпанные мукой цукаты, оставляем в теплом месте на 1 час.

Приготовление паннетона. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Когда тесто во второй раз подойдет, смазанными маслом руками отщипнем шарики теста на 1/3 формы и оставляем на 1 час. Для того чтобы оно подросло до ¾ формы. Выпекаем кулич 30-40 минут при 180 ºС.

Глазурь для паннетона. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Испеченный кулич достаем из форм и ставим на бок. Периодически поворачивая до полного охлаждения.

Готовые куличи. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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