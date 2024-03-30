Как приготовить Панеттоне — рецепт с сухими дрожжами

Пасхальный рецепт кулича, как Панеттоне — легкий в приготовлении
Это простой рецепт итальянского кулича — Панеттоне. Он получается очень нежным, просто тает во рту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.
Вам понадобится:
- молоко (теплое) — 450 мл;
- дрожжи (сухие) — 12 г;
- яичные желтки — 9 шт.;
- сахар — 270 г;
- соль — 2/3 ч. л.;
- масло (мягкое) — 270 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- цедра апельсина — 1 ст. л.;
- мука — 900 г;
- апельсиновый сок — 100 мл;
- цукаты (изюм, курага) — 225 г.
Способ приготовления
Делаем опару. В молоко добавляем 2 ч. л. сахара (от общего количества). Перемешиваем. Добавляем дрожжи. Перемешиваем. Оставляем на 10 минут.
Цукаты заливаем апельсиновым соком для настаивания. В отдельную емкость просеиваем муку. Отделяем белки от желтков.
В желтки добавляем соль и сахар, взбиваем миксером. Добавляем мягкое масло, взбиваем миксером.
Добавляем апельсиновую цедру и ванильный сахар, взбиваем миксером. Вливаем опару, взбиваем миксером.
Постепенно добавляем муку, продолжая взбивать миксером. Когда станет тяжело — вымешиваем лопаткой.
Готовое тесто покрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час. Цукаты промокаем бумажным полотенцем и пересыпаем мукой.
Когда тесто подойдет, обминаем и добавляем пересыпанные мукой цукаты, оставляем в теплом месте на 1 час.
Когда тесто во второй раз подойдет, смазанными маслом руками отщипнем шарики теста на 1/3 формы и оставляем на 1 час. Для того чтобы оно подросло до ¾ формы. Выпекаем кулич 30-40 минут при 180 ºС.
Испеченный кулич достаем из форм и ставим на бок. Периодически поворачивая до полного охлаждения.
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