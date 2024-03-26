Це найшвидший та найпростіший рецепт паски до Великодня — фото рецепт

Паска до Великодня. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Цей рецепт паски для зайнятих господинь, оскільки вона готується в мікрохвильовій печі. Тісто та глазур готуються дуже швидко, при цьому ніхто не здогадається, що ця паска була зроблена нашвидкоруч.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.

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Вам знадобиться:

1 яйце;

75 г. цукру;

15 г. ванільного цукру;

40 г. вершкового масла;

10 мл. олії;

75 мл. молока;

100 г. борошна;

1 ч. л. розпушувача.

Для глазурі:

5 шт. жувального зефіру;

1 ч. л. лимонного соку.

Спосіб приготування

Це тісто готується дуже просто та не вимагає замішування.

Інгредієнти для тіста.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Для початку потрібно додати до цукру куряче яйце, потім ванільний цукор та ретельно перемішати. Потім потрібно додати розтоплене вершкове масло та рослинную олію. Все ретельно перемішати.

Приготування тіста.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Потім потрібно додати молоко, ще реаз перемішати. На цьому етапі можна додати цедру лимона або апельсина. Додати просіяне борошно та розпушувач. Все ретельно перемішати.

Приготування тіста.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Тісто вилити у форму для запікання з пергамента.

Тісто у формі для випікання.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Паску та глазур готуємо в мікрохвильовці в режимі 700 w. Тісто випікати протягом 5 хвилин.

Приготування паски.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Тепер приготуємо глазур. Для цього потрібно взяти зефір та лимон розтопити короткими імпульсами.

Зефір та лимон для глазурі.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Приготованою масою покрити паску та прикрасити за власним бажанням.

Готова паска.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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