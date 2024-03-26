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Рецепт паски за п'ять хвилин в мікрохвильовці — для зайнятих господинь

26 березня 2024 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Це найшвидший та найпростіший рецепт паски до Великодня — фото рецепт
Паска до Великодня. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт паски для зайнятих господинь, оскільки вона готується в мікрохвильовій печі. Тісто та глазур готуються дуже швидко, при цьому ніхто не здогадається, що ця паска була зроблена нашвидкоруч

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.

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Вам знадобиться: 

  • 1 яйце;
  • 75 г. цукру;
  • 15 г. ванільного цукру;
  • 40 г. вершкового масла;
  • 10 мл. олії;
  • 75 мл. молока;
  • 100 г. борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача. 

Для глазурі: 

  • 5 шт. жувального зефіру;
  • 1 ч. л. лимонного соку.

Спосіб приготування 

Це тісто готується дуже просто та не вимагає замішування. 

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Інгредієнти для тіста. 
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Для початку потрібно додати до цукру куряче яйце, потім ванільний цукор та ретельно перемішати. Потім потрібно додати розтоплене вершкове масло та рослинную олію. Все ретельно перемішати. 

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Приготування тіста. 
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Потім потрібно додати молоко, ще реаз перемішати. На цьому етапі можна додати цедру лимона або апельсина. Додати просіяне борошно та розпушувач. Все ретельно перемішати.

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Приготування тіста. 
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Тісто вилити у форму для запікання з пергамента. 

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Тісто у формі для випікання. 
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Паску та глазур готуємо в мікрохвильовці в режимі 700 w. Тісто випікати протягом 5 хвилин. 

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Приготування паски. 
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Тепер приготуємо глазур. Для цього потрібно взяти зефір та лимон розтопити короткими імпульсами. 

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Зефір та лимон для глазурі. 
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Приготованою масою покрити паску та прикрасити за власним бажанням. 

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Готова паска. 
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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рецепти
лайфхаки
Великий піст
паска
Великдень
мікрохвильовка

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