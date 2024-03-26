Це найшвидший та найпростіший рецепт паски до Великодня — фото рецепт

Рецепт паски за п'ять хвилин в мікрохвильовці — для зайнятих господинь
Цей рецепт паски для зайнятих господинь, оскільки вона готується в мікрохвильовій печі. Тісто та глазур готуються дуже швидко, при цьому ніхто не здогадається, що ця паска була зроблена нашвидкоруч.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.
Вам знадобиться:
- 1 яйце;
- 75 г. цукру;
- 15 г. ванільного цукру;
- 40 г. вершкового масла;
- 10 мл. олії;
- 75 мл. молока;
- 100 г. борошна;
- 1 ч. л. розпушувача.
Для глазурі:
- 5 шт. жувального зефіру;
- 1 ч. л. лимонного соку.
Спосіб приготування
Це тісто готується дуже просто та не вимагає замішування.
Для початку потрібно додати до цукру куряче яйце, потім ванільний цукор та ретельно перемішати. Потім потрібно додати розтоплене вершкове масло та рослинную олію. Все ретельно перемішати.
Потім потрібно додати молоко, ще реаз перемішати. На цьому етапі можна додати цедру лимона або апельсина. Додати просіяне борошно та розпушувач. Все ретельно перемішати.
Тісто вилити у форму для запікання з пергамента.
Паску та глазур готуємо в мікрохвильовці в режимі 700 w. Тісто випікати протягом 5 хвилин.
Тепер приготуємо глазур. Для цього потрібно взяти зефір та лимон розтопити короткими імпульсами.
Приготованою масою покрити паску та прикрасити за власним бажанням.
Раніше ми писали про швидкий рецепт бездрожжової сирної паски — збережіть до Великодня.
Також ми розповідали про рецепт сирної паски "Тирамісу", яка готується без яєць.
Ще радимо ознайомитися з рецептом сирної паски "три шоколади" без яєць.
Також ми писали про вдалий перевірений рецепт паски до Великодня — волога та повітряна та перевірений рецепт ароматної пасхальної паски на сметані й без яєць.
Читайте Новини.LIVE!