Это самый быстрый и простой Пасхальный рецепт пасхи — фото рецепт

Рецепт кулича за пять минут в микроволновке — для занятых хозяек
Этот рецепт кулича для занятых хозяйок, поскольку она готовится в микроволновке. Тесто и глазурь готовятся очень быстро, при этом никто не догадается, что этот кулич был сделан на скорую руку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.
Вам понадобится:
- 1 яйцо;
- 75 г. сахара;
- 15 г. ванильного сахара;
- 40 г. сливочного масла;
- 10мл. масла;
- 75 мл. молока;
- 100 г. муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Для глазури:
- 5 шт. жевательного зефира;
- 1 ч. л. лимонный сок.
Способ приготовления
Это тесто готовится очень просто и не требует замешивания.
Для начала нужно добавить в сахар куриное яйцо, затем ванильный сахар и тщательно перемешать. Затем нужно добавить растопленное сливочное и растительное масло. Все тщательно перемешать.
Затем нужно добавить молоко, еще реаз перемешать. На этом шаге можно добавить цедру лимона либо апельсина. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешать.
Тесто вылить в форму для запекания из пергамента.
Кулич и глазурь готовим в микроволновке в режиме 700 w. Тесто выпекать в течение 5 минут.
Теперь приготовим глазурь. Для этого нужно взять зефир и лимон растопить короткими импульсами.
Приготовленной массой покрыть кулич и украсить по собственному желанию.
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