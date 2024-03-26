Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт кулича за пять минут в микроволновке — для занятых хозяек arrow

Рецепт кулича за пять минут в микроволновке — для занятых хозяек

26 марта 2024 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Это самый быстрый и простой Пасхальный рецепт пасхи — фото рецепт
Пасхальный кулич. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт кулича для занятых хозяйок, поскольку она готовится в микроволновке. Тесто и глазурь готовятся очень быстро, при этом никто не догадается, что этот кулич был сделан на скорую руку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 1 яйцо;
  • 75 г. сахара;
  • 15 г. ванильного сахара;
  • 40 г. сливочного масла;
  • 10мл. масла;
  • 75 мл. молока;
  • 100 г. муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Для глазури:

  • 5 шт. жевательного зефира;
  • 1 ч. л. лимонный сок.

Способ приготовления

Это тесто готовится очень просто и не требует замешивания.

null
Ингредиенты для теста.
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Для начала нужно добавить в сахар куриное яйцо, затем ванильный сахар и тщательно перемешать. Затем нужно добавить растопленное сливочное и растительное масло. Все тщательно перемешать.

null
Приготовление теста.
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Затем нужно добавить молоко, еще реаз перемешать. На этом шаге можно добавить цедру лимона либо апельсина. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешать.

null
Приготовление теста.
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Тесто вылить в форму для запекания из пергамента.

null
Тесто в форме для выпечки.
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Кулич и глазурь готовим в микроволновке в режиме 700 w. Тесто выпекать в течение 5 минут.

null
Приготовление кулича.
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Теперь приготовим глазурь. Для этого нужно взять зефир и лимон растопить короткими импульсами.

null
Зефир и лимон для глазури.
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Приготовленной массой покрыть кулич и украсить по собственному желанию.

null
Готовая пасха.
Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Раньше мы писали о скором рецепте бездрожжевой творожной куличи — сохраните до Пасхи.

Также мы рассказывали о рецепте сырной куличи "Тирамису", которая готовится без яиц.

Еще советуем ознакомиться с рецептом творожного кулича "три шоколада" без яиц.

Также мы писали об удачном проверенном пасхальном рецепте пасхи — влажной и воздушной и проверенном рецепте ароматной пасхальной пасхи на сметане и без яиц.

рецепты
лайфхаки
Великий пост
кулич
Пасха
микроволновка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК