Это самый быстрый и простой Пасхальный рецепт пасхи — фото рецепт

Пасхальный кулич. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Этот рецепт кулича для занятых хозяйок, поскольку она готовится в микроволновке. Тесто и глазурь готовятся очень быстро, при этом никто не догадается, что этот кулич был сделан на скорую руку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится:

1 яйцо;

75 г. сахара;

15 г. ванильного сахара;

40 г. сливочного масла;

10мл. масла;

75 мл. молока;

100 г. муки;

1 ч. л. разрыхлителя.

Для глазури:

5 шт. жевательного зефира;

1 ч. л. лимонный сок.

Способ приготовления

Это тесто готовится очень просто и не требует замешивания.

Ингредиенты для теста.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Для начала нужно добавить в сахар куриное яйцо, затем ванильный сахар и тщательно перемешать. Затем нужно добавить растопленное сливочное и растительное масло. Все тщательно перемешать.

Приготовление теста.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Затем нужно добавить молоко, еще реаз перемешать. На этом шаге можно добавить цедру лимона либо апельсина. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешать.

Приготовление теста.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Тесто вылить в форму для запекания из пергамента.

Тесто в форме для выпечки.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Кулич и глазурь готовим в микроволновке в режиме 700 w. Тесто выпекать в течение 5 минут.

Приготовление кулича.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Теперь приготовим глазурь. Для этого нужно взять зефир и лимон растопить короткими импульсами.

Зефир и лимон для глазури.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Приготовленной массой покрыть кулич и украсить по собственному желанию.

Готовая пасха.

Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

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