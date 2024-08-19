Рецепт печериць на сковороді за 15 хвилин — покроковий рецепт

Печериці в тарілці. Фото: Freepik

Шукаєте швидкий та смачний рецепт, який можна приготувати всього за 15 хвилин? Спробуйте ці печериці на сковороді! Ароматні, соковиті гриби стануть ідеальним доповненням до будь-якої страви або самостійною закускою. Мінімум інгредієнтів та часу — максимум задоволення і смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні страви.

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Вам знадобиться:

печериці;

сметана;

сіль;

зелень.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати цибулю півкільцями.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @user-iu2cx9zf8u

Печериці обсмажити на пательні під кришкою. Коли вони змінять колір додати цибулю, сіль та перець.

Печериці на пательні. Фото: YouTube @user-iu2cx9zf8u

Натерти сир та додати до печериць. Смажити 5 хвилин під кришкою.

Печериці в вершковому соусі. Фото: YouTube @user-iu2cx9zf8u

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