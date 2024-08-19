Рецепт печериць на сковороді за 15 хвилин — покроковий рецепт

Рецепт печериць на сковороді за 15 хвилин
Шукаєте швидкий та смачний рецепт, який можна приготувати всього за 15 хвилин? Спробуйте ці печериці на сковороді! Ароматні, соковиті гриби стануть ідеальним доповненням до будь-якої страви або самостійною закускою. Мінімум інгредієнтів та часу — максимум задоволення і смаку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні страви.
Вам знадобиться:
- печериці;
- сметана;
- сіль;
- зелень.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати цибулю півкільцями.
Печериці обсмажити на пательні під кришкою. Коли вони змінять колір додати цибулю, сіль та перець.
Натерти сир та додати до печериць. Смажити 5 хвилин під кришкою.
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