Рецепт шампиньонов на сковороде за 15 минут – пошаговый рецепт

Рецепт шампиньонов на сковороде за 15 минут
Ищете быстрый и вкусный рецепт, который можно приготовить всего за 15 минут? Попробуйте эти шампиньоны на сковороде! Ароматные, сочные грибы станут идеальным дополнением к любому блюду или самостоятельной закуской. Минимум ингредиентов и времени — максимум удовольствия и вкуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные блюда.
Вам понадобится:
- шампиньоны;
- сметана;
- соль;
- зелень.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать лук полукольцами.
Шампиньоны обжарить на сковороде под крышкой. Когда они изменят цвет, добавить лук, соль и перец.
Натереть сыр и добавить в шампиньоны. Жарить 5 минут под крышкой.
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