Рецепт шампиньонов на сковороде за 15 минут – пошаговый рецепт

Шампиньоны в тарелке. Фото: Freepik

Ищете быстрый и вкусный рецепт, который можно приготовить всего за 15 минут? Попробуйте эти шампиньоны на сковороде! Ароматные, сочные грибы станут идеальным дополнением к любому блюду или самостоятельной закуской. Минимум ингредиентов и времени — максимум удовольствия и вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные блюда.

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Вам понадобится:

шампиньоны;

сметана;

соль;

зелень.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать лук полукольцами.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @user-iu2cx9zf8u

Шампиньоны обжарить на сковороде под крышкой. Когда они изменят цвет, добавить лук, соль и перец.

Шампиньоны на сковороде. Фото: YouTube @user-iu2cx9zf8u

Натереть сыр и добавить в шампиньоны. Жарить 5 минут под крышкой.

Шампиньоны в сливочном соусе. Фото: YouTube @user-iu2cx9zf8u

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