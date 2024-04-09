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Рецепт печива за п'ять хвилин із трьох інгредієнтів — без борошна та олії

9 квітня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачне печиво без борошна та олії за 5 хвилин — рецепт приготування
Домашнє печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий рецепт за п'ять хвилин смачного домашнього печива до чаю. Готується без масла та без борошна. Воно виходить з хрусткою скоринкою зовні, ніжне та м'яке всередині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • кокосова стружка — 160-180 г (може знадобитися трохи більше або трохи менше);
  • сіль.

За бажанням:

  • ванільний цукор — 10 г.

Спосіб приготування

Змішати яйця з цукром, щіпкою солі, за бажанням можна додати пакетик ванільного цукру.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати кокосову стружку, може знадобитися трохи більше або менше.

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Кокосова стружка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформувати руками невеликі кульки, покласти на деко.

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Кокосове печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 15-20 хвилин при 180 ºС.

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Готове печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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