Смачне печиво без борошна та олії за 5 хвилин — рецепт приготування

Рецепт печива за п'ять хвилин із трьох інгредієнтів — без борошна та олії
Простий рецепт за п'ять хвилин смачного домашнього печива до чаю. Готується без масла та без борошна. Воно виходить з хрусткою скоринкою зовні, ніжне та м'яке всередині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 80 г;
- кокосова стружка — 160-180 г (може знадобитися трохи більше або трохи менше);
- сіль.
За бажанням:
- ванільний цукор — 10 г.
Спосіб приготування
Змішати яйця з цукром, щіпкою солі, за бажанням можна додати пакетик ванільного цукру.
Додати кокосову стружку, може знадобитися трохи більше або менше.
Сформувати руками невеликі кульки, покласти на деко.
Випікати 15-20 хвилин при 180 ºС.
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