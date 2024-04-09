Вкусное печенье без муки и масла за 5 минут — рецепт приготовления

Домашнее печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Простой рецепт за пять минут вкусного домашнего печенья к чаю. Готовится без масла и без муки. Оно получается с хрустящей корочкой снаружи, нежное и мягкое внутри.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйцо — 2 шт.;

сахар — 80 г;

кокосовая стружка —160-180 г (может понадобиться чуть больше или чуть меньше);

соль.

По желанию:

ванильный сахар — 10 г.

Способ приготовления

Смешать яйца с сахаром, щепоткой соли, по желанию можно добавить пакетик ванильного сахара.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить кокосовую стружку, может понадобиться чуть больше или чуть меньше.

Кокосовая стружка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформировать руками небольшие шарики, выложить на противень.

Кокосовое печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 15-20 минут при 180 ºС.

Готовое печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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