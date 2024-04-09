Вкусное печенье без муки и масла за 5 минут — рецепт приготовления

Рецепт печенья за пять минут из трех ингредиентов — без муки и масла
Простой рецепт за пять минут вкусного домашнего печенья к чаю. Готовится без масла и без муки. Оно получается с хрустящей корочкой снаружи, нежное и мягкое внутри.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйцо — 2 шт.;
- сахар — 80 г;
- кокосовая стружка —160-180 г (может понадобиться чуть больше или чуть меньше);
- соль.
По желанию:
- ванильный сахар — 10 г.
Способ приготовления
Смешать яйца с сахаром, щепоткой соли, по желанию можно добавить пакетик ванильного сахара.
Добавить кокосовую стружку, может понадобиться чуть больше или чуть меньше.
Сформировать руками небольшие шарики, выложить на противень.
Выпекать 15-20 минут при 180 ºС.
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