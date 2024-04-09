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Рецепт печенья за пять минут из трех ингредиентов — без муки и масла

9 апреля 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное печенье без муки и масла за 5 минут — рецепт приготовления
Домашнее печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой рецепт за пять минут вкусного домашнего печенья к чаю. Готовится без масла и без муки. Оно получается с хрустящей корочкой снаружи, нежное и мягкое внутри. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • яйцо — 2 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • кокосовая стружка —160-180 г (может понадобиться чуть больше или чуть меньше);
  • соль. 

По желанию:

  • ванильный сахар — 10 г. 

Способ приготовления

Смешать яйца с сахаром, щепоткой соли, по желанию можно добавить пакетик ванильного сахара. 

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить кокосовую стружку, может понадобиться чуть больше или чуть меньше. 

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Кокосовая стружка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформировать руками небольшие шарики, выложить на противень.

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Кокосовое печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 15-20 минут при 180 ºС. 

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Готовое печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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