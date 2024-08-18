Рецепт пирога з яблуками — французький тарт татен

Пиріг з яблуками. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ось ідеальний рецепт для тих, хто цінує поєднання простоти та вишуканого смаку. Французький тарт татен — це справжня класика, яка завоювала серця гурманів по всьому світу. Соковиті яблука, карамельна скоринка та ніжне тісто створюють незабутній десерт, який легко приготувати вдома.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

150 г борошна (6 ст. л. з гіркою);

130 г замороженої вершкового масла;

40 г цукру (1,5 ст. л. з гіркою);

40 г жовтків (2 шт.);

2 г розпушувача (1/2 ч. л.);

1 г солі (щіпка).

Для начинки:

4-5 яблук;

150 г цукру (6 ст. л. з гіркою);

1/2 стручка ванілі.

Спосіб приготування

Перемішайте борошно, розпушувач та сіль. Натріть на дрібній тертці масло, обмакуючи його в борошно. Перемішайте до стану крихти.

Жовток із цукром. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перемішайте жовток із цукром, з'єднайте із сухою частиною. Замісити тісто.

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розкотіть тісто в коло діаметром 22 см, укладіть між двома аркушами пергаменту і відправте в холодильник на 30-40 хвилин.

Приготування начинки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуйте начинку. Розтопіть цукор у сотейнику з товстим дном на вогні трохи вище за середній, доведіть до стану темної карамелі.

Яблука для пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перелийте карамель на пергамент. Додайте ванільну "ікру" до карамелі. Почистіть яблука та наріжте на чотири частини. Поламайте карамель, подрібніть до стану крихти. Увімкніть духовку на 180 ºС з обдуванням. Викладіть форму для випікання пергаментом, висипте на дно половину карамельної крихти та розрівняйте.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладіть яблука гарним зрізом донизу, присипте другою частиною карамельною крихтою. Накрийте яблука зверху підготовленим тестом. Відправте до духовки на 30-35 хвилин. Переверніть пиріг на тарілку, поки він гарячий.

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