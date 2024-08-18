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Рецепт пирога с яблоками — французский тарт татен

18 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт пирога с яблоками — французский тарт татен
Пирог с яблоками. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вот идеальный рецепт для тех, кто ценит сочетание простоты и изысканного вкуса. Французский тарт татен — это настоящая классика, завоевавшая сердца гурманов по всему миру. Сочные яблоки, карамельная корочка и нежное тесто создают незабываемый десерт, который легко приготовить дома.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: 

  • 150 г муки (6 ст. л. с горкой);
  • 130 г замороженного сливочного масла;
  • 40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой);
  • 40 г желтков (2 шт);
  • 2 г разрыхлителя (1/2 ч. л.);
  • 1 г соли (щепотка). 

Для начинки: 

  • 4-5 яблок;
  • 150 г сахара (6 ст. л. с горкой);
  • 1/2 стручка ванили. 

Способ приготовления 

Перемешайте муку, разрыхлитель и соль. Натрите на мелкой терке масло, обмакивая его в муку. Перемешайте до состояния крошки.

рецепт яблочного пирога
Желток с сахаром. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перемешайте желток с сахаром, соедините с сухой частью. Замесите тесто.

простой рецепт яблочного пирога
Яблочный пирог. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раскатайте тесто в круг диаметром 22 см, уложите между двух листов пергамента и отправьте в холодильник на 30-40 минут.

вкусный яблочный пирог
Приготовление начинки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовьте начинку. Растопите сахар в сотейнике с толстым дном на огне чуть выше среднего, доведите до состояния темной карамели.

рецепт яблочного пирога с начинкой
Яблоки для пирога. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перелейте карамель на пергамент. Добавьте ванильную "икру" к карамели. Почистите яблоки и нарежьте на четыре части. Поломайте карамель, измельчите до состояния крошки. Включите духовку на 180 ºС с обдувом. Выложите форму для выпекания пергаментом, высыпьте на дно половину карамельной крошки и разровняйте.

вкусный яблочный пирог рецепт
Готовый пирог. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выложите яблоки красивым срезом вниз, присыпьте второй частью карамельной крошкой. Накройте яблоки сверху подготовленным тестом. Отправьте в духовку на 30-35 минут. Переверните пирог на тарелку, пока он еще горячий.

Раньше мы писали о нереально вкусном пироге с клубникой за пять минут + время на выпечку.

Также мы рассказывали об известном вишневом плетеном пироге из сериала "Твин Пикс".

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом французской запеканки с клубникой.

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