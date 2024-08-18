Рецепт пирога с яблоками — французский тарт татен
Вот идеальный рецепт для тех, кто ценит сочетание простоты и изысканного вкуса. Французский тарт татен — это настоящая классика, завоевавшая сердца гурманов по всему миру. Сочные яблоки, карамельная корочка и нежное тесто создают незабываемый десерт, который легко приготовить дома.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 150 г муки (6 ст. л. с горкой);
- 130 г замороженного сливочного масла;
- 40 г сахара (1,5 ст. л. с горкой);
- 40 г желтков (2 шт);
- 2 г разрыхлителя (1/2 ч. л.);
- 1 г соли (щепотка).
Для начинки:
- 4-5 яблок;
- 150 г сахара (6 ст. л. с горкой);
- 1/2 стручка ванили.
Способ приготовления
Перемешайте муку, разрыхлитель и соль. Натрите на мелкой терке масло, обмакивая его в муку. Перемешайте до состояния крошки.
Перемешайте желток с сахаром, соедините с сухой частью. Замесите тесто.
Раскатайте тесто в круг диаметром 22 см, уложите между двух листов пергамента и отправьте в холодильник на 30-40 минут.
Приготовьте начинку. Растопите сахар в сотейнике с толстым дном на огне чуть выше среднего, доведите до состояния темной карамели.
Перелейте карамель на пергамент. Добавьте ванильную "икру" к карамели. Почистите яблоки и нарежьте на четыре части. Поломайте карамель, измельчите до состояния крошки. Включите духовку на 180 ºС с обдувом. Выложите форму для выпекания пергаментом, высыпьте на дно половину карамельной крошки и разровняйте.
Выложите яблоки красивым срезом вниз, присыпьте второй частью карамельной крошкой. Накройте яблоки сверху подготовленным тестом. Отправьте в духовку на 30-35 минут. Переверните пирог на тарелку, пока он еще горячий.
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