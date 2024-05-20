Дуже смачний домашній пиріг з ревеню — фото та відео

Пиріг з ревенем. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Важко повірити, що для цього пирога не потрібно замішувати тісто. Готується з простих, доступних продуктів і без зайвого клопоту. А виходить м’який та вологий пиріг. Це один з найкращих рецептів з ревеню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

борошно 1 скл. (140 г);

цукор 3/4 скл. (140 г);

манка 1 склянка (160 г);

розпушувач 2 ч.л;

ревінь 800 г;

желе полуничне 1 п. 70 г;

масло 100 г.

Спосіб приготування

До борошна додати розпушувач, цукор та манку. Ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Цю суміш розділити на три рівні частини.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ревінь потрібно помити та нарізати дрібними шматочками. Додати желе, все перемішати.

Ревень та желе. Фото: YouTube @lilija-tsvit

У форму для випікання викладаємо одну частину сухої суміші. Зверху викладаємо половину ревеню. Далі ще один шар сухої суміші.

Приготування пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім викладаємо ще один шар ревеню. Зверху викласти суху суміш та натерти вершкове масло.

Приготування пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Випікати при 170 ºС протягом 1 години.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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