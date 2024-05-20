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Рецепт пирога з ревеню — ніхто не вірить, що він готується без тіста

20 травня 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний домашній пиріг з ревеню — фото та відео
Пиріг з ревенем. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Важко повірити, що для цього пирога не потрібно замішувати тісто. Готується з простих, доступних продуктів і без зайвого клопоту. А виходить м’який та вологий пиріг. Це один з найкращих рецептів з ревеню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться: 

  • борошно 1 скл. (140 г);
  • цукор 3/4 скл. (140 г);
  • манка 1 склянка (160 г);
  • розпушувач 2 ч.л;
  • ревінь 800 г;
  • желе полуничне 1 п. 70 г;
  • масло 100 г.

Спосіб приготування 

До борошна додати розпушувач, цукор та манку. Ретельно перемішати. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Цю суміш розділити на три рівні частини. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ревінь потрібно помити та нарізати дрібними шматочками. Додати желе, все перемішати. 

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Ревень та желе. Фото: YouTube @lilija-tsvit

У форму для випікання викладаємо одну частину сухої суміші. Зверху викладаємо половину ревеню. Далі ще один шар сухої суміші. 

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Приготування пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім викладаємо ще один шар ревеню. Зверху викласти суху суміш та натерти вершкове масло. 

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Приготування пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Випікати при 170 ºС протягом 1 години. 

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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рецепти
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пиріг
випічка
ревінь

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