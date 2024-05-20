Дуже смачний домашній пиріг з ревеню — фото та відео

Рецепт пирога з ревеню — ніхто не вірить, що він готується без тіста
Важко повірити, що для цього пирога не потрібно замішувати тісто. Готується з простих, доступних продуктів і без зайвого клопоту. А виходить м’який та вологий пиріг. Це один з найкращих рецептів з ревеню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- борошно 1 скл. (140 г);
- цукор 3/4 скл. (140 г);
- манка 1 склянка (160 г);
- розпушувач 2 ч.л;
- ревінь 800 г;
- желе полуничне 1 п. 70 г;
- масло 100 г.
Спосіб приготування
До борошна додати розпушувач, цукор та манку. Ретельно перемішати.
Цю суміш розділити на три рівні частини.
Ревінь потрібно помити та нарізати дрібними шматочками. Додати желе, все перемішати.
У форму для випікання викладаємо одну частину сухої суміші. Зверху викладаємо половину ревеню. Далі ще один шар сухої суміші.
Потім викладаємо ще один шар ревеню. Зверху викласти суху суміш та натерти вершкове масло.
Випікати при 170 ºС протягом 1 години.
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