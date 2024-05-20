Очень вкусный домашний пирог из ревеня – фото и видео

Рецепт пирога из ревеня — никто не верит, что он готовится без теста
Трудно поверить, что для этого пирога не нужно замешивать тесто. Готовится из простых, доступных продуктов и без лишних хлопот. А получается мягкий и влажный пирог. Это один из лучших рецептов из ревеня.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.
Вам понадобится:
- мука 1 ст. (140 г);
- сахар 3/4 ст. (140 г);
- манка 1 стакан (160 г);
- разрыхлитель 2 ч.л.;
- ревень 800 г;
- желе клубничное 1 п. 70 г;
- масло 100 г.
Способ приготовления
К муке добавить разрыхлитель, сахар и манку. Тщательно перемешать.
Эту смесь разделить на три равные части.
Ревень нужно помыть и нарезать мелкими кусочками. Добавить желе, все перемешать.
В форму для выпечки выкладываем одну часть сухой смеси. Сверху выкладываем половину ревеня. Далее еще один слой сухой смеси.
Затем выкладываем еще один слой ревеня. Сверху выложить сухую смесь и натереть сливочное масло.
Выпекать при 170 ºС в течение 1 часа.
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