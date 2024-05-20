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Рецепт пирога из ревеня — никто не верит, что он готовится без теста

20 мая 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный домашний пирог из ревеня – фото и видео
Пирог с ревенем. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Трудно поверить, что для этого пирога не нужно замешивать тесто. Готовится из простых, доступных продуктов и без лишних хлопот. А получается мягкий и влажный пирог. Это один из лучших рецептов из ревеня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

  • мука 1 ст. (140 г);
  • сахар 3/4 ст. (140 г);
  • манка 1 стакан (160 г);
  • разрыхлитель 2 ч.л.;
  • ревень 800 г;
  • желе клубничное 1 п. 70 г;
  • масло 100 г.

Способ приготовления

К муке добавить разрыхлитель, сахар и манку. Тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Эту смесь разделить на три равные части.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ревень нужно помыть и нарезать мелкими кусочками. Добавить желе, все перемешать.

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Ревень и желе. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В форму для выпечки выкладываем одну часть сухой смеси. Сверху выкладываем половину ревеня. Далее еще один слой сухой смеси.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем выкладываем еще один слой ревеня. Сверху выложить сухую смесь и натереть сливочное масло.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выпекать при 170 ºС в течение 1 часа.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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ревень

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