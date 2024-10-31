Рецепт яблучного пирога зі скоринкою — покроковий рецепт.

Рецепт пирога зі скоринкою — перлина серед яблучних десертів
Яблучний пиріг зі скоринкою — це справжня перлина серед десертів, яка підкорює своїм ароматом і смаком. Легка хрустка скоринка і соковита начинка створюють ідеальну гармонію. Тримайте цей рецепт для сімейного затишку або приємного чаювання з гостями.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця 3 шт.;
- щіпка солі;
- ванільний цукор (або ванільний екстракт) 0,5 ч. л.;
- цукор 160 г;
- олія 80 мл;
- молоко 60 мл;
- вершкове масло, розтоплене 80 г;
- борошно 280 г;
- розпушувач 15 г.
Інгредієнти для начинки:
- яблука 2 шт.;
- цедра половини лимона;
- сік половини лимона.
Додатково:
- цукор 2 ст. л.;
- вершкове масло розтоплене 40 г.
Спосіб приготування
Збити міксером яйця з дрібкою солі, ванільним цукром та звичайним цукром. Додати олію, молоко і перемішати. Влити розтоплене вершкове масло, знову перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово замісити міксером до отримання однорідного тіста.
Очистити яблука від шкірки, нарізати їх кубиками. Додати цедру та сік лимона, добре перемішати.
Викласти більшу частину тіста у форму для випікання (28 х 18 см), застелену пергаментом і змащену олією. Розподілити зверху начинку з яблук. Потім викласти решту тіста поверх яблук.
Випікати пиріг у розігрітій до 180 ºС духовці близько 40-45 хвилин.
Розтопити вершкове масло разом з цукром. Після випікання змастити цією сумішшю верх пирога і повернути в духовку ще на 5 хвилин за тієї самої температури.
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