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Рецепт пирога зі скоринкою — перлина серед яблучних десертів

31 жовтня 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Рецепт яблучного пирога зі скоринкою — покроковий рецепт.
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Яблучний пиріг зі скоринкою — це справжня перлина серед десертів, яка підкорює своїм ароматом і смаком. Легка хрустка скоринка і соковита начинка створюють ідеальну гармонію. Тримайте цей рецепт для сімейного затишку або приємного чаювання з гостями.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця 3 шт.;
  • щіпка солі;
  • ванільний цукор (або ванільний екстракт) 0,5 ч. л.;
  • цукор 160 г;
  • олія 80 мл;
  • молоко 60 мл;
  • вершкове масло, розтоплене 80 г;
  • борошно 280 г;
  • розпушувач 15 г. 

Інгредієнти для начинки:

  • яблука 2 шт.;
  • цедра половини лимона;
  • сік половини лимона. 

Додатково:

  • цукор 2 ст. л.;
  • вершкове масло розтоплене 40 г.

Спосіб приготування

Збити міксером яйця з дрібкою солі, ванільним цукром та звичайним цукром. Додати олію, молоко і перемішати. Влити розтоплене вершкове масло, знову перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово замісити міксером до отримання однорідного тіста.

рецепт яблучного пирога
Яблука та цедра. Фото: gospodynka.com.ua

Очистити яблука від шкірки, нарізати їх кубиками. Додати цедру та сік лимона, добре перемішати.

простий рецепт яблучного пирога
Яблука та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти більшу частину тіста у форму для випікання (28 х 18 см), застелену пергаментом і змащену олією. Розподілити зверху начинку з яблук. Потім викласти решту тіста поверх яблук.

смачний рецепт яблучного пирога
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати пиріг у розігрітій до 180 ºС духовці близько 40-45 хвилин.

домашній рецепт яблучного пирога
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Розтопити вершкове масло разом з цукром. Після випікання змастити цією сумішшю верх пирога і повернути в духовку ще на 5 хвилин за тієї самої температури.

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

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