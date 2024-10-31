Рецепт яблучного пирога зі скоринкою — покроковий рецепт.

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Яблучний пиріг зі скоринкою — це справжня перлина серед десертів, яка підкорює своїм ароматом і смаком. Легка хрустка скоринка і соковита начинка створюють ідеальну гармонію. Тримайте цей рецепт для сімейного затишку або приємного чаювання з гостями.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця 3 шт.;

щіпка солі;

ванільний цукор (або ванільний екстракт) 0,5 ч. л.;

цукор 160 г;

олія 80 мл;

молоко 60 мл;

вершкове масло, розтоплене 80 г;

борошно 280 г;

розпушувач 15 г.

Інгредієнти для начинки:

яблука 2 шт.;

цедра половини лимона;

сік половини лимона.

Додатково:

цукор 2 ст. л.;

вершкове масло розтоплене 40 г.

Спосіб приготування

Збити міксером яйця з дрібкою солі, ванільним цукром та звичайним цукром. Додати олію, молоко і перемішати. Влити розтоплене вершкове масло, знову перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово замісити міксером до отримання однорідного тіста.

Яблука та цедра. Фото: gospodynka.com.ua

Очистити яблука від шкірки, нарізати їх кубиками. Додати цедру та сік лимона, добре перемішати.

Яблука та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти більшу частину тіста у форму для випікання (28 х 18 см), застелену пергаментом і змащену олією. Розподілити зверху начинку з яблук. Потім викласти решту тіста поверх яблук.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати пиріг у розігрітій до 180 ºС духовці близько 40-45 хвилин.

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Розтопити вершкове масло разом з цукром. Після випікання змастити цією сумішшю верх пирога і повернути в духовку ще на 5 хвилин за тієї самої температури.

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