Рецепт яблочного пирога с корочкой – пошаговый рецепт.

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Яблочный пирог с корочкой — это настоящая жемчужина среди десертов, покоряющая своим ароматом и вкусом. Легкая хрустящая корочка и сочная начинка создают идеальную гармонию. Держите этот рецепт для семейного уюта или приятного чаепития с гостями.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца 3 шт.;

щепотка соли;

ванильный сахар (или ванильный экстракт) 0,5 ч. л.;

сахар 160 г;

масло 80 мл;

молоко 60 мл;

сливочное масло, растопленное 80 г;

мука 280 г;

разрыхлитель 15 г.

Ингредиенты для начинки:

яблоки 2 шт.;

цедра половины лимона;

сок половины лимона.

Дополнительно:

сахар 2 ст. л.;

сливочное масло растопленное 40 г.

Способ приготовления

Взбить миксером яйца с щепоткой соли, ванильным сахаром и обычным сахаром. Добавить масло, молоко и перемешать. Влить растопленное сливочное масло, снова перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно замесить миксером до получения однородного теста.

Яблоки и цедра. Фото: gospodynka.com.ua

Очистить яблоки от кожуры, порезать их кубиками. Добавить цедру и сок лимона хорошо перемешать.

Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить большую часть теста в форму для выпечки (28 х 18 см), застеленную пергаментом и смазанную маслом. Распределить сверху начинку из яблок. Затем выложить остальное тесто поверх яблок.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать пирог в разогретой до 180 ºС духовке примерно 40-45 минут.

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Растопить сливочное масло вместе с сахаром. После выпечки смазать этой смесью верх пирога и повернуть в духовку еще на 5 минут при той же температуре.

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