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Рецепт пирога с корочкой — жемчужина среди яблочных десертов

31 октября 2024 03:20
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Рецепт яблочного пирога с корочкой – пошаговый рецепт.
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Яблочный пирог с корочкой — это настоящая жемчужина среди десертов, покоряющая своим ароматом и вкусом. Легкая хрустящая корочка и сочная начинка создают идеальную гармонию. Держите этот рецепт для семейного уюта или приятного чаепития с гостями.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца 3 шт.;
  • щепотка соли;
  • ванильный сахар (или ванильный экстракт) 0,5 ч. л.;
  • сахар 160 г;
  • масло 80 мл;
  • молоко 60 мл;
  • сливочное масло, растопленное 80 г;
  • мука 280 г;
  • разрыхлитель 15 г.

Ингредиенты для начинки:

  • яблоки 2 шт.;
  • цедра половины лимона;
  • сок половины лимона.

Дополнительно:

  • сахар 2 ст. л.;
  • сливочное масло растопленное 40 г.

Способ приготовления

Взбить миксером яйца с щепоткой соли, ванильным сахаром и обычным сахаром. Добавить масло, молоко и перемешать. Влить растопленное сливочное масло, снова перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно замесить миксером до получения однородного теста.

рецепт яблочного пирога
Яблоки и цедра. Фото: gospodynka.com.ua

Очистить яблоки от кожуры, порезать их кубиками. Добавить цедру и сок лимона хорошо перемешать.

простой рецепт яблочного пирога
Яблоки и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить большую часть теста в форму для выпечки (28 х 18 см), застеленную пергаментом и смазанную маслом. Распределить сверху начинку из яблок. Затем выложить остальное тесто поверх яблок.

вкусный рецепт яблочного пирога
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать пирог в разогретой до 180 ºС духовке примерно 40-45 минут.

домашний рецепт яблочного пирога
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Растопить сливочное масло вместе с сахаром. После выпечки смазать этой смесью верх пирога и повернуть в духовку еще на 5 минут при той же температуре.

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