Рецепт яблочного пирога с корочкой – пошаговый рецепт.

Рецепт пирога с корочкой — жемчужина среди яблочных десертов
Яблочный пирог с корочкой — это настоящая жемчужина среди десертов, покоряющая своим ароматом и вкусом. Легкая хрустящая корочка и сочная начинка создают идеальную гармонию. Держите этот рецепт для семейного уюта или приятного чаепития с гостями.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца 3 шт.;
- щепотка соли;
- ванильный сахар (или ванильный экстракт) 0,5 ч. л.;
- сахар 160 г;
- масло 80 мл;
- молоко 60 мл;
- сливочное масло, растопленное 80 г;
- мука 280 г;
- разрыхлитель 15 г.
Ингредиенты для начинки:
- яблоки 2 шт.;
- цедра половины лимона;
- сок половины лимона.
Дополнительно:
- сахар 2 ст. л.;
- сливочное масло растопленное 40 г.
Способ приготовления
Взбить миксером яйца с щепоткой соли, ванильным сахаром и обычным сахаром. Добавить масло, молоко и перемешать. Влить растопленное сливочное масло, снова перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно замесить миксером до получения однородного теста.
Очистить яблоки от кожуры, порезать их кубиками. Добавить цедру и сок лимона хорошо перемешать.
Выложить большую часть теста в форму для выпечки (28 х 18 см), застеленную пергаментом и смазанную маслом. Распределить сверху начинку из яблок. Затем выложить остальное тесто поверх яблок.
Выпекать пирог в разогретой до 180 ºС духовке примерно 40-45 минут.
Растопить сливочное масло вместе с сахаром. После выпечки смазать этой смесью верх пирога и повернуть в духовку еще на 5 минут при той же температуре.
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