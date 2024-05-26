Швидкий рецепт приготування лінивих вареників з сиром - рецепт.

Рецепт пишних лінивих вареників — готуються швидше, ніж сирники
Цей рецепт підходить для сніданку лінивих. Пишні ліниві вареники із сиром. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- сир — 450 г;
- цукор — 2-3 ст.л.;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль щіпка;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2-3 ст.л. з гіркою (кількість борошна залежить від вологості сиру).
Спосіб приготування
Змішати сир, цукор, сіль, ванільний цукор, яйце та соду.
Додати борошно. Кількість борошна залежить від вологості сиру.
Посипати робочу поверхню борошном. Розкачати тісто і нарізати на маленькі шматочки.
Зварити ліниві вареники в окропі. Після того, як ліниві вареники спливуть на поверхню, варити ще 3-4 хвилини.
Посипати цукром готові ліниві вареники й додати вершкове масло.
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