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Рецепт пишних лінивих вареників — готуються швидше, ніж сирники

26 травня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий рецепт приготування лінивих вареників з сиром - рецепт.
Ліниві вареники. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт підходить для сніданку лінивих. Пишні ліниві вареники із сиром. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • сир — 450 г;
  • цукор — 2-3 ст.л.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль щіпка;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2-3 ст.л. з гіркою (кількість борошна залежить від вологості сиру).

Спосіб приготування

Змішати сир, цукор, сіль, ванільний цукор, яйце та соду.

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Сир і цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати борошно. Кількість борошна залежить від вологості сиру.

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Приготування вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати робочу поверхню борошном. Розкачати тісто і нарізати на маленькі шматочки.

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Приготування вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зварити ліниві вареники в окропі. Після того, як ліниві вареники спливуть на поверхню, варити ще 3-4 хвилини.

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Приготування вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати цукром готові ліниві вареники й додати вершкове масло.

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Готові вареники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Радимо повторити ці вареники із сиром — ідеальне тісто, яке не розварюється та не рветься після заморожування.

Також ми розповідали про автентичний рецепт українських вареників з капустою та квасолею від Клопотенка.

Ще радимо ознайомитися зі смачним та швидким рецептом лінивих вареників від Клопотенка.

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