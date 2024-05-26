Швидкий рецепт приготування лінивих вареників з сиром - рецепт.

Ліниві вареники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цей рецепт підходить для сніданку лінивих. Пишні ліниві вареники із сиром. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

сир — 450 г;

цукор — 2-3 ст.л.;

ванільний цукор — 10 г;

сіль щіпка;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2-3 ст.л. з гіркою (кількість борошна залежить від вологості сиру).

Спосіб приготування

Змішати сир, цукор, сіль, ванільний цукор, яйце та соду.

Сир і цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати борошно. Кількість борошна залежить від вологості сиру.

Приготування вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати робочу поверхню борошном. Розкачати тісто і нарізати на маленькі шматочки.

Приготування вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зварити ліниві вареники в окропі. Після того, як ліниві вареники спливуть на поверхню, варити ще 3-4 хвилини.

Приготування вареників. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати цукром готові ліниві вареники й додати вершкове масло.

Готові вареники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Радимо повторити ці вареники із сиром — ідеальне тісто, яке не розварюється та не рветься після заморожування.

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