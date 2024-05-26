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Рецепт пышных ленивых вареников — готовятся быстрее, чем сырники

26 мая 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый рецепт приготовления ленивых вареников с творогом — рецепт.
Ленивые вареники. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт подходит для завтрака ленивых. Пышные ленивые вареники с творогом. Обязательно попытайтесь приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • творог — 450 г;
  • сахар — 2-3 ст.л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2-3 ст.л. с горкой (количество муки зависит от влажности творога). 

Способ приготовления 

Смешать творог, сахар, соль, ванильный сахар, яйцо и соду. 

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Творог и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить муку. Количество муки зависит от влажности творога.

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Приготовление вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать рабочую поверхность мукой. Раскатать тесто и нарезать на маленькие кусочки. 

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Приготовление вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сварить ленивые вареники в кипящей воде. После того как ленивые вареники всплывут на поверхность, варить еще 3-4 минуты.

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Приготовление вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать сахаром готовые ленивые вареники и добавить сливочное масло.

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Готовые вареники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Советуем повторить эти вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после заморозки. 

Также мы рассказывали об аутентичном рецепте украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко.

Еще советуем ознакомиться с вкусным и быстрым рецептом ленивых вареников от Клопотенко.

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