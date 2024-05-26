Быстрый рецепт приготовления ленивых вареников с творогом — рецепт.

Рецепт пышных ленивых вареников — готовятся быстрее, чем сырники
Этот рецепт подходит для завтрака ленивых. Пышные ленивые вареники с творогом. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог — 450 г;
- сахар — 2-3 ст.л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — щепотка;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2-3 ст.л. с горкой (количество муки зависит от влажности творога).
Способ приготовления
Смешать творог, сахар, соль, ванильный сахар, яйцо и соду.
Добавить муку. Количество муки зависит от влажности творога.
Посыпать рабочую поверхность мукой. Раскатать тесто и нарезать на маленькие кусочки.
Сварить ленивые вареники в кипящей воде. После того как ленивые вареники всплывут на поверхность, варить еще 3-4 минуты.
Посыпать сахаром готовые ленивые вареники и добавить сливочное масло.
Советуем повторить эти вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после заморозки.
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