Быстрый рецепт приготовления ленивых вареников с творогом — рецепт.

Ленивые вареники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Этот рецепт подходит для завтрака ленивых. Пышные ленивые вареники с творогом. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

творог — 450 г;

сахар — 2-3 ст.л.;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2-3 ст.л. с горкой (количество муки зависит от влажности творога).

Способ приготовления

Смешать творог, сахар, соль, ванильный сахар, яйцо и соду.

Творог и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить муку. Количество муки зависит от влажности творога.

Приготовление вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать рабочую поверхность мукой. Раскатать тесто и нарезать на маленькие кусочки.

Приготовление вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сварить ленивые вареники в кипящей воде. После того как ленивые вареники всплывут на поверхность, варить еще 3-4 минуты.

Приготовление вареников. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать сахаром готовые ленивые вареники и добавить сливочное масло.

Готовые вареники. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Советуем повторить эти вареники с творогом — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после заморозки.

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