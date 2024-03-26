Як приготувати пісний борщ в час посту, як зробити, щоб смак був насичений, а відтінок правильним — відео рецепт

Рецепт пісного борщу з вушками з тіста за карпатським рецептом
Це рецепт пісного борщу з вушками, які готуються з тіста. Досить незвичайний спосіб приготування борщу, який вразить вас своїм смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- вода 3.5 л;
- буряк 1 кг;
- цибуля 2 шт.;
- морква 1 шт.;
- капуста 2 листки;
- корінь петрушки 2 шт.;
- перець духмяний 5;
- перець горошком 5;
- цукор 1 ч.л.;
- сіль 1 ст.л.;
- лавровий листок 1 шт.
Для начинки:
- гриби сушені 70 г;
- цибуля 1 шт.;
- сіль, перець до смаку;
- олія для смаження.
Для тіста:
- борошно 220 г;
- вода 100 г. (40 ºС);
- сіль 2 г;
- олія 1 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку в каструлю наливаємо три літри води, додаємо одну цибулю, корінь петрушки, духмяний перець, чорний перець горошком та два цілі листочки капусти. Довести до кипіння та готувати протягом 15 хвилин.
Тепер приготуємо засмажку для борщу. Для цього потрібно обсмажити цибулю, додати терту моркву. Натерти варений буряк та додати на пательню, все ретельно перемішати.
Потім до засмажки додати квашені помідори без шкірки, цукор та сіль. Все ретельно перемішати та готувати протягом 5 хвилин.
З нашого відвару витягти листя капусти, цибулю та коріння.
Додаємо в каструлю засмажку до борщу та лаврове листя. Доводимо до кипіння й відразу вимикаємо вогонь. Лавровий лист потрібно одразу дістати.
Тепер потрібно приготувти фарш з лісових варених грибів. Можна замінити на інші гриби та просто нарізати їх. Все обсмажити на пательні разом з цибулею.
Тепер потрібно приготувати пісне тісто. До борошна додати воду 40 ºС, додаємо сіль, одну столову ложку олії. Все ретельно перемішати та замішати тісто.
Тепер з тіста робимо "вушка", як пельмені.
Вушка з грибами потрібно зварити протягом 2-3 хвилин.
Подавати пісний борщ разом з вушками. Такі вушка зберігайте окремо, тому що вони збільшаться в розмірах і страва стане не такою цікавою.
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