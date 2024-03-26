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Рецепт пісного борщу з вушками з тіста за карпатським рецептом

26 березня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пісний борщ в час посту, як зробити, щоб смак був насичений, а відтінок правильним — відео рецепт
Пісний борщ. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт пісного борщу з вушками, які готуються з тіста. Досить незвичайний спосіб приготування борщу, який вразить вас своїм смаком. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • вода 3.5 л;
  • буряк 1 кг;
  • цибуля 2 шт.;
  • морква 1 шт.;
  • капуста 2 листки;
  • корінь петрушки 2 шт.;
  • перець духмяний 5;
  • перець горошком 5;
  • цукор 1 ч.л.;
  • сіль 1 ст.л.;
  • лавровий листок 1 шт.

Для начинки:

  • гриби сушені 70 г;
  • цибуля 1 шт.;
  • сіль, перець до смаку;
  • олія для смаження. 

Для тіста: 

  • борошно 220 г;
  • вода 100 г. (40 ºС);
  • сіль 2 г;
  • олія 1 ст.л.

Спосіб приготування 

Спочатку в каструлю наливаємо три літри води, додаємо одну цибулю, корінь петрушки, духмяний перець, чорний перець горошком та два цілі листочки капусти. Довести до кипіння та готувати протягом 15 хвилин. 

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Цибуля та квашені помідори. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер приготуємо засмажку для борщу. Для цього потрібно обсмажити цибулю, додати терту моркву. Натерти варений буряк та додати на пательню, все ретельно перемішати. 

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Буряк та овочі. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Потім до засмажки додати квашені помідори без шкірки, цукор та сіль. Все ретельно перемішати та готувати протягом 5 хвилин. 

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Квашені помідори. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

З нашого відвару витягти листя капусти, цибулю та коріння. 

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Вода та капуста. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Додаємо в каструлю засмажку до борщу та лаврове листя. Доводимо до кипіння й відразу вимикаємо вогонь. Лавровий лист потрібно одразу дістати. 

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Приготування борщу. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер потрібно приготувти фарш з лісових варених грибів. Можна замінити на інші гриби та просто нарізати їх. Все обсмажити на пательні разом з цибулею. 

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Фарш з грибів. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер потрібно приготувати пісне тісто. До борошна додати воду 40 ºС, додаємо сіль, одну столову ложку олії. Все ретельно перемішати та замішати тісто. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Тепер з тіста робимо "вушка", як пельмені. 

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Тісто та начинка з грибів. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Вушка з грибами потрібно зварити протягом 2-3 хвилин. 

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Вушка з грибами. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Подавати пісний борщ разом з вушками. Такі вушка зберігайте окремо, тому що вони збільшаться в розмірах і страва стане не такою цікавою. 

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Пісний борщ з вушками. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раніше ми писали рецепт пісного супу — журек з грибами. 

Ще ми розповідали про рецепт омлету з нуту — пісна та веганська страва. 

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Великий піст
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