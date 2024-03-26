Как приготовить постный борщ в пост, как сделать, чтобы вкус был насыщен, а оттенок правильным — видео рецепт

Рецепт постного борща с ушками из теста по карпатскому рецепту
Это рецепт постного борща с ушками, которые готовятся из теста. Весьма необычный способ приготовления борща, который поразит вас своим вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- вода 3.5л;
- свекла 1 кг;
- лук 2 шт.;
- морковь 1 шт.;
- капуста 2 листа;
- корень петрушки 2 шт.;
- перец душистый 5;
- перец горошком 5;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль 1 ст. л.;
- лавровый лист 1 шт.
Для начинки:
- грибы сушеные 70 г;
- лук 1 шт.;
- соль, перец по вкусу;
- масло для жарки.
Для теста:
- мука 220 г;
- вода 100 г. (40 ºС);
- соль 2 г;
- масло 1 ст. л.
Способ приготовления
Сначала в кастрюлю наливаем три литра воды, добавляем один лук, корень петрушки, душистый перец, черный перец горошком и два целые листика капусты. Довести до кипения и готовить в течение 15 минут.
Теперь приготовим зажарку для борща. Для этого нужно обжарить лук, добавить тертую морковь. Натереть вареную свеклу и добавить на сковороду, тщательно перемешать.
Затем к зажарке добавить квашеные помидоры без кожуры, сахар и соль. Все тщательно перемешать и готовить в течение 5 минут.
Из нашего отвара вытащить листья капусты, лук и корни.
Добавляем в кастрюлю зажарку к борщу и лавровый лист. Доводим до кипения и сразу выключаем огонь. Лавровый лист нужно сразу достать.
Теперь нужно приготовить фарш из лесных вареных грибов. Можно заменить другими грибами и просто нарезать их. Все обжарить на сковороде вместе с луком.
Теперь нужно приготовить постное тесто. К муке добавить воду 40 ºС, добавляем соль, одну столовую ложку растительного масла. Все тщательно перемешать и замешать тесто.
Теперь из теста делаем "ушки", как пельмени.
Ушки с грибами нужно сварить в течение 2-3 минут.
Подавать постный борщ вместе с ушками. Такие ушки храните отдельно, потому что они увеличатся в размерах и блюдо станет не таким интересным.
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