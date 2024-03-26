Как приготовить постный борщ в пост, как сделать, чтобы вкус был насыщен, а оттенок правильным — видео рецепт

Постный борщ. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Это рецепт постного борща с ушками, которые готовятся из теста. Весьма необычный способ приготовления борща, который поразит вас своим вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

вода 3.5л;

свекла 1 кг;

лук 2 шт.;

морковь 1 шт.;

капуста 2 листа;

корень петрушки 2 шт.;

перец душистый 5;

перец горошком 5;

сахар – 1 ч. л.;

соль 1 ст. л.;

лавровый лист 1 шт.

Для начинки:

грибы сушеные 70 г;

лук 1 шт.;

соль, перец по вкусу;

масло для жарки.

Для теста:

мука 220 г;

вода 100 г. (40 ºС);

соль 2 г;

масло 1 ст. л.

Способ приготовления

Сначала в кастрюлю наливаем три литра воды, добавляем один лук, корень петрушки, душистый перец, черный перец горошком и два целые листика капусты. Довести до кипения и готовить в течение 15 минут.

Лук и квашеные помидоры. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь приготовим зажарку для борща. Для этого нужно обжарить лук, добавить тертую морковь. Натереть вареную свеклу и добавить на сковороду, тщательно перемешать.

Свекла и овощи. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Затем к зажарке добавить квашеные помидоры без кожуры, сахар и соль. Все тщательно перемешать и готовить в течение 5 минут.

Квашеные помидоры. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Из нашего отвара вытащить листья капусты, лук и корни.

Вода и капуста. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Добавляем в кастрюлю зажарку к борщу и лавровый лист. Доводим до кипения и сразу выключаем огонь. Лавровый лист нужно сразу достать.

Приготовление борща. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь нужно приготовить фарш из лесных вареных грибов. Можно заменить другими грибами и просто нарезать их. Все обжарить на сковороде вместе с луком.

Фарш из грибов. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь нужно приготовить постное тесто. К муке добавить воду 40 ºС, добавляем соль, одну столовую ложку растительного масла. Все тщательно перемешать и замешать тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь из теста делаем "ушки", как пельмени.

Тесто и начинка из грибов. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Ушки с грибами нужно сварить в течение 2-3 минут.

Ушки с грибами. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Подавать постный борщ вместе с ушками. Такие ушки храните отдельно, потому что они увеличатся в размерах и блюдо станет не таким интересным.

Постный борщ с ушками. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

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