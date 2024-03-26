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Рецепт постного борща с ушками из теста по карпатскому рецепту

26 марта 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить постный борщ в пост, как сделать, чтобы вкус был насыщен, а оттенок правильным — видео рецепт
Постный борщ. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт постного борща с ушками, которые готовятся из теста. Весьма необычный способ приготовления борща, который поразит вас своим вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • вода 3.5л;
  • свекла 1 кг;
  • лук 2 шт.;
  • морковь 1 шт.;
  • капуста 2 листа;
  • корень петрушки 2 шт.;
  • перец душистый 5;
  • перец горошком 5;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • соль 1 ст. л.;
  • лавровый лист 1 шт.

Для начинки:

  • грибы сушеные 70 г;
  • лук 1 шт.;
  • соль, перец по вкусу;
  • масло для жарки.

Для теста:

  • мука 220 г;
  • вода 100 г. (40 ºС);
  • соль 2 г;
  • масло 1 ст. л.

Способ приготовления

Сначала в кастрюлю наливаем три литра воды, добавляем один лук, корень петрушки, душистый перец, черный перец горошком и два целые листика капусты. Довести до кипения и готовить в течение 15 минут.

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Лук и квашеные помидоры. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь приготовим зажарку для борща. Для этого нужно обжарить лук, добавить тертую морковь. Натереть вареную свеклу и добавить на сковороду, тщательно перемешать.

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Свекла и овощи. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Затем к зажарке добавить квашеные помидоры без кожуры, сахар и соль. Все тщательно перемешать и готовить в течение 5 минут.

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Квашеные помидоры. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Из нашего отвара вытащить листья капусты, лук и корни.

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Вода и капуста. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Добавляем в кастрюлю зажарку к борщу и лавровый лист. Доводим до кипения и сразу выключаем огонь. Лавровый лист нужно сразу достать.

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Приготовление борща. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь нужно приготовить фарш из лесных вареных грибов. Можно заменить другими грибами и просто нарезать их. Все обжарить на сковороде вместе с луком.

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Фарш из грибов. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь нужно приготовить постное тесто. К муке добавить воду 40 ºС, добавляем соль, одну столовую ложку растительного масла. Все тщательно перемешать и замешать тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Теперь из теста делаем "ушки", как пельмени.

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Тесто и начинка из грибов. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Ушки с грибами нужно сварить в течение 2-3 минут.

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Ушки с грибами. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Подавать постный борщ вместе с ушками. Такие ушки храните отдельно, потому что они увеличатся в размерах и блюдо станет не таким интересным.

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Постный борщ с ушками. Фото: YouTube @karpatski_shkvarky

Раньше мы писали рецепт постного супа — журек с грибами.

Еще мы рассказывали о рецепте омлета из нута — постное и веганское блюдо.

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