Пісний борщ від Євгена Клопотенка – рецепт без м’яса

Пісний борщ. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Пісний борщ від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка — це рецепт, який вражає своєю простотою та глибиною смаку. Ідеальний вибір для тих, хто шукає ситну страву без м’яса та хоче спробувати новий підхід до традиційного українського борщу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

1 буряк середнього розміру;

1 ріпчаста цибуля;

3-4 картоплини;

½ солодкого перцю;

½ моркви;

2 ст. л. томатної пасти;

200 г квашеної капусти з розсолом;

1-2 ст. л. меду;

1 ст. л. соняшникової олії;

сіль і перець до смаку.

Спосіб приготування

Приготуйте бульйон на основі буряка. Очистіть буряк, розріжте навпіл, залийте водою і варіть близько 40 хвилин до готовності. Додайте в бульйон половину цибулини і продовжуйте варити.

Буряк в каструлі. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Візьміть 3-4 картоплини, наріжте їх дрібними кубиками та додайте до бурякового бульйону. Половину моркви наріжте соломкою та покладіть у каструлю з бульйоном. Дайте всьому продовжити варитися.

Нарізана морква. Фото: Скриншот YouTube @klopotenko

Приготуйте засмажку. Для цього наріжте половину солодкого перцю та другу половину цибулини кубиками і підсмажте на пательні з 1 ст. л. соняшникової олії протягом 3-5 хвилин. Додайте 2 ст. л. томатної пасти і тушкуйте ще 2-3 хвилини.

Приготування борща. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Дістаньте буряк з бульйону, дайте йому трохи охолонути, а потім наріжте на довільні шматочки. Обережно, буряк дуже гарячий! Поверніть нарізаний буряк у бульйон і додайте туди ж засмажку. Як тільки овочі будуть готові, додайте 200 г квашеної капусти разом із розсолом. Проваріть все ще 3 хвилини, потім додайте сіль, перець і мед за смаком.

Готовий борщ. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Після приготування залиште борщ на 20 хвилин, щоб він настоявся та набрав аромату. Або ж помістіть його в духовку, розігріту до 180 ºС, на 15-20 хвилин. Подавати можна гарячим, прямо з каструлі або духовки.

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