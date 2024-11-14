Постный борщ от Евгения Клопотенко – рецепт без мяса

Постный борщ. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Постный борщ от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко — это рецепт, поражающий своей простотой и глубиной вкуса. Идеальный выбор для тех, кто ищет сытное блюдо без мяса и хочет попробовать новый подход к традиционному украинскому борщу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

1 свекла среднего размера;

1 репчатый лук;

3-4 картофелины;

½ сладкого перца;

½ моркови;

2 ст. л. томатной пасты;

200 г квашеной капусты с рассолом;

1-2 ст. л. меда;

1 ст. л. подсолнечного масла;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Приготовьте бульон на основе свеклы. Очистите свеклу, разрежьте пополам, залейте водой и варите около 40 минут до готовности. Добавьте в бульон половину луковицы и продолжайте варить.

Свекла в кастрюле. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Возьмите 3-4 картофелины, нарежьте их мелкими кубиками и добавьте в свекольный бульон. Половину моркови нарежьте соломкой и положите в кастрюлю с бульоном. Дайте всему продолжить вариться.

Нарезанная морковь. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Приготовьте зажарку. Для этого нарежьте половину сладкого перца и вторую половину луковицы кубиками и поджарьте на сковороде из 1 ст. л. подсолнечного масла в течение 3-5 минут. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты и тушите еще 2-3 минуты.

Приготовление борща. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

Достаньте свеклу из бульона, дайте ей немного остыть, а затем нарежьте на произвольные кусочки. Осторожно, свекла очень горячая! Поверните нарезанную свеклу в бульон и добавьте туда же зажарку. Как только овощи будут готовы, добавьте 200 г квашеной капусты вместе с рассолом. Проварите все еще 3 минуты, затем добавьте соль, перец и мед по вкусу.

Готовый борщ. Фото: скриншот YouTube @klopotenko

После приготовления оставьте борщ на 20 минут, чтобы он настоял и набрал аромат. Или поместите его в духовку, разогретую до 180 ºС, на 15-20 минут. Подавать можно горячим прямо из кастрюли или духовки.

Раньше мы писали о бюджетном, но очень полезным и вкусном салате из свеклы.

Также предлагали рецепт шпундры из села Опишня — мясного блюда со свеклой.