Кекс без яєць у велику посаду — покроковий рецепт випічки

Пісний кекс. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Такий кекс відмінно підійде для тих, хто дотримується посту. Він виходить смачним та ситним, обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

борошно 250 г;

цукор 50-100 г;

розпушувач для тіста 1 ч. л;

сіль;

кокосове молоко 150 мл;

вода 130мл;

олія рослинна 70-80 мл. (5-6 ст.л.);

сік лимона 1 ст.

Спосіб приготування

Борошно просіяти. Додати всі сухі інгредієнти: цукор, сіль, розпушувач.

Борошно та кокосове молоко. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Окремо поєднати всі рідкі інгредієнти: кокосове молоко, вода, олія.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

З'єднати дві суміші та добре змішати. Тісто викласти у змащену форму для випікання.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Випікайте при температурі 180º С 35-40 хвилин.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Охолодити та прикрасити шоколадом, цукровою помадкою або варенням.

Кекс та варення. Фото: YouTube @user-Tetiana88

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