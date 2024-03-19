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Рецепт пісного кексу на кокосовому молоці без яєць

19 березня 2024 17:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Кекс без яєць у велику посаду — покроковий рецепт випічки
Пісний кекс. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий кекс відмінно підійде для тих, хто дотримується посту. Він виходить смачним та ситним, обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

  • борошно 250 г;
  • цукор 50-100 г;
  • розпушувач для тіста 1 ч. л;
  • сіль;
  • кокосове молоко 150 мл;
  • вода 130мл;
  • олія рослинна 70-80 мл. (5-6 ст.л.);
  • сік лимона 1 ст.

Спосіб приготування

Борошно просіяти. Додати всі сухі інгредієнти: цукор, сіль, розпушувач.

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Борошно та кокосове молоко. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Окремо поєднати всі рідкі інгредієнти: кокосове молоко, вода, олія.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

З'єднати дві суміші та добре змішати. Тісто викласти у змащену форму для випікання.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Випікайте при температурі 180º С 35-40 хвилин.

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Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Охолодити та прикрасити шоколадом, цукровою помадкою або варенням.

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Кекс та варення. Фото: YouTube @user-Tetiana88

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