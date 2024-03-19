Кекс без яєць у велику посаду — покроковий рецепт випічки

Рецепт пісного кексу на кокосовому молоці без яєць
Такий кекс відмінно підійде для тих, хто дотримується посту. Він виходить смачним та ситним, обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
Вам знадобиться:
- борошно 250 г;
- цукор 50-100 г;
- розпушувач для тіста 1 ч. л;
- сіль;
- кокосове молоко 150 мл;
- вода 130мл;
- олія рослинна 70-80 мл. (5-6 ст.л.);
- сік лимона 1 ст.
Спосіб приготування
Борошно просіяти. Додати всі сухі інгредієнти: цукор, сіль, розпушувач.
Окремо поєднати всі рідкі інгредієнти: кокосове молоко, вода, олія.
З'єднати дві суміші та добре змішати. Тісто викласти у змащену форму для випікання.
Випікайте при температурі 180º С 35-40 хвилин.
Охолодити та прикрасити шоколадом, цукровою помадкою або варенням.
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