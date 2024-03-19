Кекс без яиц в великий пост — пошаговый рецепт выпечки

Рецепт постного кекса на кокосовом молоке без яиц
Такой кекс отлично подойдет для тех, кто придерживается поста. Он получается вкусным и сытным, обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.
Вам понадобится:
- мука 250 г;
- сахар 50-100 г;
- разрыхлитель для теста 1 ч.л;
- соль;
- кокосовое молоко 150 мл;
- вода 130 мл;
- масло растительное 70-80 мл. (5-6 ст.л.);
- сок лимона 1 ст.л.
Способ приготовления
Муку просеять. Добавить все сухие ингредиенты: сахар, соль, разрыхлитель.
Отдельно объединить все жидкие ингредиенты: кокосовое молоко, вода, масло.
Соединить две смеси и хорошо смешать. Тесто выложить в смазанную форму для выпечки.
Выпекайте при температуре 180º С 35-40 минут.
Охладить и украсить шоколадом, сахарной помадкой или вареньем.
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