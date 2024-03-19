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Рецепт постного кекса на кокосовом молоке без яиц

19 марта 2024 17:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Кекс без яиц в великий пост — пошаговый рецепт выпечки
Постный кекс. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой кекс отлично подойдет для тех, кто придерживается поста. Он получается вкусным и сытным, обязательно попробуйте приготовить

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу

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Вам понадобится: 

  • мука 250 г;
  • сахар 50-100 г;
  • разрыхлитель для теста 1 ч.л;
  • соль;
  • кокосовое молоко 150 мл;
  • вода 130 мл;
  • масло растительное 70-80 мл. (5-6 ст.л.);
  • сок лимона 1 ст.л.

Способ приготовления 

Муку просеять. Добавить все сухие ингредиенты: сахар, соль, разрыхлитель.

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Мука и кокосовое молоко. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Отдельно объединить все жидкие ингредиенты: кокосовое молоко, вода, масло.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Соединить две смеси и хорошо смешать. Тесто выложить в смазанную форму для выпечки.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

 Выпекайте при температуре 180º С 35-40 минут.

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Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Охладить и украсить шоколадом, сахарной помадкой или вареньем.

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Кекс и варенье. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Раньше мы рассказывали о способе приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусном и быстром рецепте пирога.

Также мы писали о рецепте итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.

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