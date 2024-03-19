Кекс без яиц в великий пост — пошаговый рецепт выпечки

Постный кекс. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Такой кекс отлично подойдет для тех, кто придерживается поста. Он получается вкусным и сытным, обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится:

мука 250 г;

сахар 50-100 г;

разрыхлитель для теста 1 ч.л;

соль;

кокосовое молоко 150 мл;

вода 130 мл;

масло растительное 70-80 мл. (5-6 ст.л.);

сок лимона 1 ст.л.

Способ приготовления

Муку просеять. Добавить все сухие ингредиенты: сахар, соль, разрыхлитель.

Мука и кокосовое молоко. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Отдельно объединить все жидкие ингредиенты: кокосовое молоко, вода, масло.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Соединить две смеси и хорошо смешать. Тесто выложить в смазанную форму для выпечки.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Выпекайте при температуре 180º С 35-40 минут.

Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Охладить и украсить шоколадом, сахарной помадкой или вареньем.

Кекс и варенье. Фото: YouTube @user-Tetiana88

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