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Рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно

25 березня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт лаваша на сковороді - покроковий рецепт
Пісний лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей лаваш готується дуже просто, вам знадобиться лише сковорода. Чудова альтернатива хлібу. До того ж цей пісний рецепт відмінно підійде для тих, хто дотримується Великого посту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • борошно 300 г (близько 2,5 склянки об'ємом 200 мл);
  • вода тепла 200 г (1 склянка 200 мл);
  • дріжджі живі 15 г (або 5 г сухих);
  • цукор 1 год.
  • сіль 0,5 ч. л;
  • олія для роботи з тестом.

Спосіб приготування

У теплу воду додати дріжджі та цукор. Перемішати.

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Борошно та дріжджі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати борошно та сіль, лопаткою замісити м'яке липке тісто.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити миску олією, покласти тісто в миску. Накрити харчовою та плівкою і залишити на 1 годину.

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Тісто для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити робочу поверхню олією. Перекласти тісто на робочу поверхню. Розділити тісто на 4 частини.

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Тісто для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розтягнути тісто руками в круглий коржик.

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Лаваш на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти коржик на розігріту сковороду.

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Лаваш на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати кілька хвилин із кожного боку.

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Готовий лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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