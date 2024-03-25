Простий рецепт лаваша на сковороді - покроковий рецепт

Пісний лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цей лаваш готується дуже просто, вам знадобиться лише сковорода. Чудова альтернатива хлібу. До того ж цей пісний рецепт відмінно підійде для тих, хто дотримується Великого посту.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

борошно 300 г (близько 2,5 склянки об'ємом 200 мл);

вода тепла 200 г (1 склянка 200 мл);

дріжджі живі 15 г (або 5 г сухих);

цукор 1 год.

сіль 0,5 ч. л;

олія для роботи з тестом.

Спосіб приготування

У теплу воду додати дріжджі та цукор. Перемішати.

Борошно та дріжджі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати борошно та сіль, лопаткою замісити м'яке липке тісто.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити миску олією, покласти тісто в миску. Накрити харчовою та плівкою і залишити на 1 годину.

Тісто для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити робочу поверхню олією. Перекласти тісто на робочу поверхню. Розділити тісто на 4 частини.

Тісто для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розтягнути тісто руками в круглий коржик.

Лаваш на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти коржик на розігріту сковороду.

Лаваш на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати кілька хвилин із кожного боку.

Готовий лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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