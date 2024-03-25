Простий рецепт лаваша на сковороді - покроковий рецепт

Рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно
Цей лаваш готується дуже просто, вам знадобиться лише сковорода. Чудова альтернатива хлібу. До того ж цей пісний рецепт відмінно підійде для тих, хто дотримується Великого посту.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- борошно 300 г (близько 2,5 склянки об'ємом 200 мл);
- вода тепла 200 г (1 склянка 200 мл);
- дріжджі живі 15 г (або 5 г сухих);
- цукор 1 год.
- сіль 0,5 ч. л;
- олія для роботи з тестом.
Спосіб приготування
У теплу воду додати дріжджі та цукор. Перемішати.
Додати борошно та сіль, лопаткою замісити м'яке липке тісто.
Змастити миску олією, покласти тісто в миску. Накрити харчовою та плівкою і залишити на 1 годину.
Змастити робочу поверхню олією. Перекласти тісто на робочу поверхню. Розділити тісто на 4 частини.
Розтягнути тісто руками в круглий коржик.
Викласти коржик на розігріту сковороду.
Випікати кілька хвилин із кожного боку.
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