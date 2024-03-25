Простой рецепт лаваша на сковороде — пошаговый рецепт

Рецепт постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука
Этот лаваш готовится очень просто, вам понадобится только сковорода. Отличная альтернатива хлебу. К тому же этот рецепт постный отлично подойдет для тех, кто придерживается Великого поста.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мука 300 г (около 2,5 стакана объемом 200 мл);
- вода теплая 200 г (1 стакан 200 мл);
- дрожжи живые 15 г (или 5 г сухих);
- сахар 1 ч.л;
- соль 0,5 ч.л;
- растительное масло для работы с тестом.
Способ приготовления
В теплую воду добавить дрожжи и сахар. Перемешать.
Добавить муку и соль, лопаткой замесить мягкое липкое тесто.
Смазать миску растительным маслом, положить тесто в миску. Накрыть пищевой и пленкой и оставить на 1 час.
Смазать рабочую поверхность растительным маслом. Переложить тесто на рабочую поверхность. Разделить тесто на 4 части.
Растянуть тесто руками в круглую лепешку.
Выложить лепешку на разогретую сковороду.
Выпекать несколько минут с каждой стороны.
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