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Рецепт постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука

25 марта 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт лаваша на сковороде — пошаговый рецепт
Постный лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот лаваш готовится очень просто, вам понадобится только сковорода. Отличная альтернатива хлебу. К тому же этот рецепт постный отлично подойдет для тех, кто придерживается Великого поста. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • мука 300 г (около 2,5 стакана объемом 200 мл);
  • вода теплая 200 г (1 стакан 200 мл);
  • дрожжи живые 15 г (или 5 г сухих);
  • сахар 1 ч.л;
  • соль 0,5 ч.л;
  • растительное масло для работы с тестом. 

Способ приготовления 

В теплую воду добавить дрожжи и сахар. Перемешать.

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Мука и дрожжи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить муку и соль, лопаткой замесить мягкое липкое тесто.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать миску растительным маслом, положить тесто в миску. Накрыть пищевой и пленкой и оставить на 1 час.

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Тесто для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать рабочую поверхность растительным маслом. Переложить тесто на рабочую поверхность. Разделить тесто на 4 части.

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Тесто для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Растянуть тесто руками в круглую лепешку. 

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Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить лепешку на разогретую сковороду.

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Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать несколько минут с каждой стороны.

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Готовый лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте домашних ролини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

Также мы рассказывали о рецепте вкусного хлеба на сковороде.

Еще советуем ознакомиться с рецептом натуральной домашней колбасы для ребенка в школу.

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