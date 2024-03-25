Простой рецепт лаваша на сковороде — пошаговый рецепт

Постный лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Этот лаваш готовится очень просто, вам понадобится только сковорода. Отличная альтернатива хлебу. К тому же этот рецепт постный отлично подойдет для тех, кто придерживается Великого поста.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мука 300 г (около 2,5 стакана объемом 200 мл);

вода теплая 200 г (1 стакан 200 мл);

дрожжи живые 15 г (или 5 г сухих);

сахар 1 ч.л;

соль 0,5 ч.л;

растительное масло для работы с тестом.

Способ приготовления

В теплую воду добавить дрожжи и сахар. Перемешать.

Мука и дрожжи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить муку и соль, лопаткой замесить мягкое липкое тесто.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать миску растительным маслом, положить тесто в миску. Накрыть пищевой и пленкой и оставить на 1 час.

Тесто для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать рабочую поверхность растительным маслом. Переложить тесто на рабочую поверхность. Разделить тесто на 4 части.

Тесто для лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Растянуть тесто руками в круглую лепешку.

Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить лепешку на разогретую сковороду.

Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать несколько минут с каждой стороны.

Готовый лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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