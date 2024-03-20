Смачний суп пісний, після якого не голодний

Рецепт пісного супу — журек з грибами
Цей суп можна приготувати в піст, а якщо ви його не дотримуєтеся, тоді наприкінці можна додати окремо яйце або шинку. Рекомендуємо ознайомитися з цим рецептом, він відрізняється від традиційних супів тим, що для цього необхідно приготувати спеціальну закваску.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
Вам знадобиться:
- вода (овочевий бульйон) 2 л;
- закваска для журеку 1 л;
- цибуля 1 шт.;
- морква 1 шт.;
- гриби 200-300 г;
- картопля 3-4 шт.;
- сіль, перець чорний горошком та мелений за смаком;
- лаврове листя 1-2 ш.т;
- часник 2-3 зубчики;
- майоран;
- зелень кропу, петрушки;
- (якщо журек планується не пісний, то ще додати ковбаски, варені яйця, шинку тощо).
Спосіб приготування
Наперед приготувати закваску для журека.
У каструлі пасерувати цибулю та моркву на олії 2-3 хвилини.
Додати порізані гриби до пасерованих овочів і продовжити гасити 10-15 хвилин на середньому вогні без кришки, періодично змішувати.
У каструлю додати воду (овочевий бульйон), додати картоплю та продовжити варити під кришкою 10-15 хвилин.
Влити закваску, додати порізаний часник, зелень кропу та петрушки, сіль, майоран. На середньому вогні готувати під кришкою ще десять хвилин. Зняти з вогню та дати журеку настоятися.
Раніше ми писали про рецепт чеського часникового супу "чеснечка".
Збережіть рецепт сирного супу, від якого все у захваті.
Читайте Новини.LIVE!