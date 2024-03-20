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Рецепт пісного супу — журек з грибами

20 березня 2024 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний суп пісний, після якого не голодний
Суп з грибами. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей суп можна приготувати в піст, а якщо ви його не дотримуєтеся, тоді наприкінці можна додати окремо яйце або шинку. Рекомендуємо ознайомитися з цим рецептом, він відрізняється від традиційних супів тим, що для цього необхідно приготувати спеціальну закваску.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

  • вода (овочевий бульйон) 2 л;
  • закваска для журеку 1 л;
  • цибуля 1 шт.;
  • морква 1 шт.;
  • гриби 200-300 г;
  • картопля 3-4 шт.;
  • сіль, перець чорний горошком та мелений за смаком;
  • лаврове листя 1-2 ш.т;
  • часник 2-3 зубчики;
  • майоран;
  • зелень кропу, петрушки;
  • (якщо журек планується не пісний, то ще додати ковбаски, варені яйця, шинку тощо).

Спосіб приготування

Наперед приготувати закваску для журека.

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Закваски для супу. Фото: YouTube @user-Tetiana88

У каструлі пасерувати цибулю та моркву на олії 2-3 хвилини.

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Додати порізані гриби до пасерованих овочів і продовжити гасити 10-15 хвилин на середньому вогні без кришки, періодично змішувати.

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Приготування супу. Фото: YouTube @user-Tetiana88

У каструлю додати воду (овочевий бульйон), додати картоплю та продовжити варити під кришкою 10-15 хвилин.

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Приготування супу. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Влити закваску, додати порізаний часник, зелень кропу та петрушки, сіль, майоран. На середньому вогні готувати під кришкою ще десять хвилин. Зняти з вогню та дати журеку настоятися.

Раніше ми писали про рецепт чеського часникового супу "чеснечка".

Збережіть рецепт сирного супу, від якого все у захваті.

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