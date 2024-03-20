Смачний суп пісний, після якого не голодний

Суп з грибами. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Цей суп можна приготувати в піст, а якщо ви його не дотримуєтеся, тоді наприкінці можна додати окремо яйце або шинку. Рекомендуємо ознайомитися з цим рецептом, він відрізняється від традиційних супів тим, що для цього необхідно приготувати спеціальну закваску.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

вода (овочевий бульйон) 2 л;

закваска для журеку 1 л;

цибуля 1 шт.;

морква 1 шт.;

гриби 200-300 г;

картопля 3-4 шт.;

сіль, перець чорний горошком та мелений за смаком;

лаврове листя 1-2 ш.т;

часник 2-3 зубчики;

майоран;

зелень кропу, петрушки;

(якщо журек планується не пісний, то ще додати ковбаски, варені яйця, шинку тощо).

Спосіб приготування

Наперед приготувати закваску для журека.

Закваски для супу. Фото: YouTube @user-Tetiana88

У каструлі пасерувати цибулю та моркву на олії 2-3 хвилини.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Додати порізані гриби до пасерованих овочів і продовжити гасити 10-15 хвилин на середньому вогні без кришки, періодично змішувати.

Приготування супу. Фото: YouTube @user-Tetiana88

У каструлю додати воду (овочевий бульйон), додати картоплю та продовжити варити під кришкою 10-15 хвилин.

Приготування супу. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Влити закваску, додати порізаний часник, зелень кропу та петрушки, сіль, майоран. На середньому вогні готувати під кришкою ще десять хвилин. Зняти з вогню та дати журеку настоятися.

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