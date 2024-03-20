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Рецепт постного супа — журек с грибами

20 марта 2024 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный постный суп, после которого не голоден
Суп с грибами. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот суп можно приготовить в пост, а если вы его не придерживаетесь, тогда в конце можно отдельно добавить яйцо или ветчину. Советуем ознакомиться с этим рецептом, он отличается от традиционных супов тем, что для этого необходимо приготовить специальную закваску. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу

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Вам понадобится: 

  • вода (овощной бульон) 2 л;
  • закваска для журека 1 л;
  • лук 1 шт.;
  • морковь 1 шт.;
  • грибы 200-300 г;
  • картофель 3-4 шт.;
  • соль, перец черный горошком и молотый по вкусу;
  • лавровые листья 1-2 шт.;
  • чеснок 2-3 зубчика;
  • майоран;
  • зелень укропа, петрушки;
  • (если журек планируется не постный, то еще добавить колбаски, вареные яйца, ветчину и т.п.).

Способ приготовления 

Заранее приготовить закваску для журека.

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Закваска для супа. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В кастрюле пассеровать лук и морковь на растительном масле 2-3 минуты.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить порезанные грибы к пассерованным овощам и продолжить тушить 10-15 минут на среднем огне без крышки, периодически смешивать.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В кастрюлю добавить воду (овощной бульон), добавить картофель и продолжить варить под крышкой 10-15 минут.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Влить закваску, добавить порезанный чеснок, зелень укропа и петрушки, соль, майоран. На среднем огне под крышкой готовить еще десять минут. Снять с огня и дать журеку настояться.

Ранее мы писали про рецепт чешского чесночного супа "чеснечка". 

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.

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