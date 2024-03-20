Вкусный постный суп, после которого не голоден

Суп с грибами. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Этот суп можно приготовить в пост, а если вы его не придерживаетесь, тогда в конце можно отдельно добавить яйцо или ветчину. Советуем ознакомиться с этим рецептом, он отличается от традиционных супов тем, что для этого необходимо приготовить специальную закваску.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.

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Вам понадобится:

вода (овощной бульон) 2 л;

закваска для журека 1 л;

лук 1 шт.;

морковь 1 шт.;

грибы 200-300 г;

картофель 3-4 шт.;

соль, перец черный горошком и молотый по вкусу;

лавровые листья 1-2 шт.;

чеснок 2-3 зубчика;

майоран;

зелень укропа, петрушки;

(если журек планируется не постный, то еще добавить колбаски, вареные яйца, ветчину и т.п.).

Способ приготовления

Заранее приготовить закваску для журека.

Закваска для супа. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В кастрюле пассеровать лук и морковь на растительном масле 2-3 минуты.

Морковь и лук. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Добавить порезанные грибы к пассерованным овощам и продолжить тушить 10-15 минут на среднем огне без крышки, периодически смешивать.

Приготовление супа. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В кастрюлю добавить воду (овощной бульон), добавить картофель и продолжить варить под крышкой 10-15 минут.

Приготовление супа. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Влить закваску, добавить порезанный чеснок, зелень укропа и петрушки, соль, майоран. На среднем огне под крышкой готовить еще десять минут. Снять с огня и дать журеку настояться.

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