Вкусный постный суп, после которого не голоден

Рецепт постного супа — журек с грибами
Этот суп можно приготовить в пост, а если вы его не придерживаетесь, тогда в конце можно отдельно добавить яйцо или ветчину. Советуем ознакомиться с этим рецептом, он отличается от традиционных супов тем, что для этого необходимо приготовить специальную закваску.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачного Борщу і до борщу.
Вам понадобится:
- вода (овощной бульон) 2 л;
- закваска для журека 1 л;
- лук 1 шт.;
- морковь 1 шт.;
- грибы 200-300 г;
- картофель 3-4 шт.;
- соль, перец черный горошком и молотый по вкусу;
- лавровые листья 1-2 шт.;
- чеснок 2-3 зубчика;
- майоран;
- зелень укропа, петрушки;
- (если журек планируется не постный, то еще добавить колбаски, вареные яйца, ветчину и т.п.).
Способ приготовления
Заранее приготовить закваску для журека.
В кастрюле пассеровать лук и морковь на растительном масле 2-3 минуты.
Добавить порезанные грибы к пассерованным овощам и продолжить тушить 10-15 минут на среднем огне без крышки, периодически смешивать.
В кастрюлю добавить воду (овощной бульон), добавить картофель и продолжить варить под крышкой 10-15 минут.
Влить закваску, добавить порезанный чеснок, зелень укропа и петрушки, соль, майоран. На среднем огне под крышкой готовить еще десять минут. Снять с огня и дать журеку настояться.
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