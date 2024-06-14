Полуниця у власному соку на зиму — покроковий простий рецепт.

Рецепт полуниці у власному соці — полуничний сироп на зиму
Пропонуємо вам приготувати полуницю у власному соці. За цим рецептом ягіда залишається цілою, ароматною, гарного кольору. Бонусом отримуємо чудовий полуничний сироп, який ідеально підходить для просочування тортів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- полуниця 1,5 кг;
- цукор 900 г;
- лимонний сік 1 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити полуницю та обрізати всі хвостики.
Викласти половину полуниці та половину цукру. Потім зробити так ще раз. Накрити кришкою та поставити полуницю в холодильник на 8-12 годин.
Банки простирилізувати. Полуницю поставити на вогонь, потрібно, щоб весь цукор розчинився. Додати лимонний сік, довести до кипіння та варити протягом 5 хвилин.
Гарячу полуницю викладаємо в банку разом з соком та закриваємо.
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