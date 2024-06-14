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Рецепт полуниці у власному соці — полуничний сироп на зиму

14 червня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Полуниця у власному соку на зиму — покроковий простий рецепт.
Полуниця у власному соці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо вам приготувати полуницю у власному соці. За цим рецептом ягіда залишається цілою, ароматною, гарного кольору. Бонусом отримуємо чудовий полуничний сироп, який ідеально підходить для просочування тортів. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • полуниця 1,5 кг;
  • цукор 900 г;
  • лимонний сік 1 ст.л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити полуницю та обрізати всі хвостики. 

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Свіжа полуниця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Викласти половину полуниці та половину цукру. Потім зробити так ще раз. Накрити кришкою та поставити полуницю в холодильник на 8-12 годин. 

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Полуниця та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки простирилізувати. Полуницю поставити на вогонь, потрібно, щоб весь цукор розчинився. Додати лимонний сік, довести до кипіння та варити протягом 5 хвилин. 

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Полуниця та сік. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гарячу полуницю викладаємо в банку разом з соком та закриваємо. 

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Приготування полуниці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про лікувальне та смачне варення із кульбаби та лимону. 

Ще ми розповідали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.

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