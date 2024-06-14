Полуниця у власному соку на зиму — покроковий простий рецепт.

Полуниця у власному соці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Пропонуємо вам приготувати полуницю у власному соці. За цим рецептом ягіда залишається цілою, ароматною, гарного кольору. Бонусом отримуємо чудовий полуничний сироп, який ідеально підходить для просочування тортів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

Читайте також:

Вам знадобиться:

полуниця 1,5 кг;

цукор 900 г;

лимонний сік 1 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити полуницю та обрізати всі хвостики.

Свіжа полуниця. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Викласти половину полуниці та половину цукру. Потім зробити так ще раз. Накрити кришкою та поставити полуницю в холодильник на 8-12 годин.

Полуниця та цукор. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки простирилізувати. Полуницю поставити на вогонь, потрібно, щоб весь цукор розчинився. Додати лимонний сік, довести до кипіння та варити протягом 5 хвилин.

Полуниця та сік. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гарячу полуницю викладаємо в банку разом з соком та закриваємо.

Приготування полуниці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раніше ми писали про лікувальне та смачне варення із кульбаби та лимону.

Ще ми розповідали про рецепт ароматного пирога з ягодами та спосіб приготування угорської королівської ватрушки.