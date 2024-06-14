Клубника в собственном соку на зиму – пошаговый простой рецепт.

Рецепт клубники в собственном соку — клубничный сироп на зиму
Предлагаем вам приготовить клубнику в собственном соку. По этому рецепту ягода остается целой, ароматной, хорошего цвета. Бонусом получаем отличный клубничный сироп, который идеально подходит для пропитки тортов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- клубника 1,5 кг;
- сахар 900 г;
- лимонный сок 1 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно вымыть клубнику и обрезать все хвостики.
Выложить половину клубники и половину сахара. Затем сделать так еще раз. Накрыть крышкой и поставить клубнику в холодильник на 8-12 часов.
Банки простирилизовать. Клубнику поставить на огонь, нужно, чтобы весь сахар растворился. Добавить лимонный сок, довести до кипения и варить в течение 5 минут.
Горячую клубнику выкладываем в банку вместе с соком и закрываем.
Раньше мы писали о лечебном и вкусном варенье из одуванчика и лимона.
Еще мы рассказывали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.
Читайте Новини.LIVE!