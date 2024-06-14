Клубника в собственном соку на зиму – пошаговый простой рецепт.

Клубника в собственном соку. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Предлагаем вам приготовить клубнику в собственном соку. По этому рецепту ягода остается целой, ароматной, хорошего цвета. Бонусом получаем отличный клубничный сироп, который идеально подходит для пропитки тортов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

клубника 1,5 кг;

сахар 900 г;

лимонный сок 1 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно вымыть клубнику и обрезать все хвостики.

Свежая клубника. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выложить половину клубники и половину сахара. Затем сделать так еще раз. Накрыть крышкой и поставить клубнику в холодильник на 8-12 часов.

Клубника и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки простирилизовать. Клубнику поставить на огонь, нужно, чтобы весь сахар растворился. Добавить лимонный сок, довести до кипения и варить в течение 5 минут.

Клубника и сок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Горячую клубнику выкладываем в банку вместе с соком и закрываем.

Приготовление клубники. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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