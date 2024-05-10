Рисова кутя з родзинками на поминки – покроковий рецепт на Радоницю

Кутя з маком. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Цього року Радоницю зустрічають 14 травня. У цей день готують спеціальні страви, включаючи кутю. Пропонуємо вам приготувати традиційну страву за цим рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

200 г пшениці (перловки або спельти, 1 склянка об'ємом 250 мл);

600 мл води (2,4 склянки об'ємом 250 мл);

30 г маку (2 ст. л.);

50 г обсмажених волоських горіхів (1,5-2 ст. л.);

сухофрукти (за бажанням);

мед (за смаком);

сіль за смаком);

узвар із сухофруктів (груші, чорнослив, в'ялена вишня).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно добре промити крупу.

Крупа в тарілці. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Залийте водою у пропорції 1:3 та залиште мінімум на 5 годин.

Додавання маку. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додати сіль і відварити на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте.

Додавання горіхів. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15-20 хвилин.

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