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Рецепт поминальної куті з рису з родзинками та медом на Радоницю 2024

10 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рисова кутя з родзинками на поминки – покроковий рецепт на Радоницю
Кутя з маком. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цього року Радоницю зустрічають 14 травня. У цей день готують спеціальні страви, включаючи кутю. Пропонуємо вам приготувати традиційну страву за цим рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 200 г пшениці (перловки або спельти, 1 склянка об'ємом 250 мл);
  • 600 мл води (2,4 склянки об'ємом 250 мл);
  • 30 г маку (2 ст. л.);
  • 50 г обсмажених волоських горіхів (1,5-2 ст. л.);
  • сухофрукти (за бажанням);
  • мед (за смаком);
  • сіль за смаком);
  • узвар із сухофруктів (груші, чорнослив, в'ялена вишня).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно добре промити крупу.

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Крупа в тарілці. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Залийте водою у пропорції 1:3 та залиште мінімум на 5 годин.

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Додавання маку. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додати сіль і відварити на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте.

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Додавання горіхів. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15-20 хвилин.

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