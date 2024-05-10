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Рецепт поминальной кутьи из риса с изюмом и медом на Радоницу 2024

10 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рисовая кутья с изюмом на поминки — пошаговый рецепт на Радоницу
Кутья с маком. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этом году Радоницу встречают 14 мая. В этот день готовят особые блюда, включая кутью. Предлагаем вам приготовить традиционное блюдо по этому рецепту. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya

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Вам понадобится:

  • 200 г пшеницы (перловки или спельты, 1 стакан объемом 250 мл);
  • 600 мл воды (2,4 стакана объемом 250 мл);
  • 30 г мака (2 ст. л.);
  • 50 г обжаренных грецких орехов (1,5-2 ст. л.);
  • сухофрукты (по желанию);
  • мед (по вкусу);
  • соль (по вкусу);
  • узвар из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня).

Способ приготовления 

Сначала необходимо хорошо промыть крупу.

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Крупа в тарелке. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на 5 часов.

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Добавление мака. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте.

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Добавление орехов. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.

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