Рисовая кутья с изюмом на поминки — пошаговый рецепт на Радоницу

Рецепт поминальной кутьи из риса с изюмом и медом на Радоницу 2024
В этом году Радоницу встречают 14 мая. В этот день готовят особые блюда, включая кутью. Предлагаем вам приготовить традиционное блюдо по этому рецепту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 200 г пшеницы (перловки или спельты, 1 стакан объемом 250 мл);
- 600 мл воды (2,4 стакана объемом 250 мл);
- 30 г мака (2 ст. л.);
- 50 г обжаренных грецких орехов (1,5-2 ст. л.);
- сухофрукты (по желанию);
- мед (по вкусу);
- соль (по вкусу);
- узвар из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня).
Способ приготовления
Сначала необходимо хорошо промыть крупу.
Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на 5 часов.
Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте.
Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.
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