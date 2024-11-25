Рецепт найпопулярнішої страви в ресторанах – спагетті "Карбонара"

Спагетті "Карбонара". Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Спагетті "Карбонара" — це класика італійської кухні, улюблена страва в багатьох ресторанах по всьому світу. Дізнайтеся, як приготувати ідеальну пасту з беконом, яйцем і сиром, щоб по-справжньому насолодитися смаком Італії у себе вдома.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

панчетта чи бекон 150 г;

часник 1 зубчик;

пармезан чи аналогічний сир 50-60 г;

яйце 2 шт.;

спагетті 200-250 г;

чорний мелений перець;

сіль.

Спосіб приготування

Спагеті відварити в підсоленій воді до стану аль денте, дотримуючись інструкцій на упаковці. Після того, як спагеті будуть готові, залишити трохи води, в якій варилися макарони.

Сир та жовток. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Панчетту чи бекон нарізати дрібними кубиками. Часник почистити та подрібнити. На сковороді розігріти невелику кількість олії, додати панчетту або бекон і обсмажувати до хрусткої кірочки близько 4-5 хвилин. Потім додати подрібнений часник і смажити ще 1-2 хвилини, доки часник не віддасть свій аромат.

Спагетті у каструлі. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

В окремій мисці збити яйця, додати тертий пармезан, чорний перець і трохи солі. Добре перемішати. Коли спагетті будуть готові, злити воду, залишивши кілька столових ложок. Перекласти спагетті на сковороду з панчеттою та часником, добре перемішати.

Бекон на пательні. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Зняти сковороду з вогню, додати яєчно-сиру суміш — і швидко перемішати, щоб яйця не згорнулися, а утворилася кремова соусна консистенція. Якщо соус дуже густий, можна додати трохи води, в якій варилися макарони.

Готова карбонару. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Перед подачею посипати тертим сиром і додати чорний перець за смаком.

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