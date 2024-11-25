Рецепт найпопулярнішої страви в ресторанах – спагетті "Карбонара"

Рецепт популярної страви в ресторанах — спагетті "Карбонара"
Спагетті "Карбонара" — це класика італійської кухні, улюблена страва в багатьох ресторанах по всьому світу. Дізнайтеся, як приготувати ідеальну пасту з беконом, яйцем і сиром, щоб по-справжньому насолодитися смаком Італії у себе вдома.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- панчетта чи бекон 150 г;
- часник 1 зубчик;
- пармезан чи аналогічний сир 50-60 г;
- яйце 2 шт.;
- спагетті 200-250 г;
- чорний мелений перець;
- сіль.
Спосіб приготування
Спагеті відварити в підсоленій воді до стану аль денте, дотримуючись інструкцій на упаковці. Після того, як спагеті будуть готові, залишити трохи води, в якій варилися макарони.
Панчетту чи бекон нарізати дрібними кубиками. Часник почистити та подрібнити. На сковороді розігріти невелику кількість олії, додати панчетту або бекон і обсмажувати до хрусткої кірочки близько 4-5 хвилин. Потім додати подрібнений часник і смажити ще 1-2 хвилини, доки часник не віддасть свій аромат.
В окремій мисці збити яйця, додати тертий пармезан, чорний перець і трохи солі. Добре перемішати. Коли спагетті будуть готові, злити воду, залишивши кілька столових ложок. Перекласти спагетті на сковороду з панчеттою та часником, добре перемішати.
Зняти сковороду з вогню, додати яєчно-сиру суміш — і швидко перемішати, щоб яйця не згорнулися, а утворилася кремова соусна консистенція. Якщо соус дуже густий, можна додати трохи води, в якій варилися макарони.
Перед подачею посипати тертим сиром і додати чорний перець за смаком.
Раніше ми писали, на чому правильно смажити яйця, щоб не завадити здоров'ю.
Також ми розповідали, як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину — перевірений спосіб.
Ще ми писали про те, якою олією правильно заправляти салати, щоб не нашкодити здоров'ю.
Читайте Новини.LIVE!