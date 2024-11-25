Рецепт самого популярного блюда в ресторанах — спагетти "Карбонара"

Рецепт популярного блюда в ресторанах — спагетти "Карбонара"
Спагетти "Карбонара" — это классика итальянской кухни, любимое блюдо во многих ресторанах по всему миру. Узнайте, как приготовить идеальную пасту с беконом, яйцом и сыром, чтобы по-настоящему насладиться вкусом Италии прямо у себя дома.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- панчетта или бекон 150 г;
- чеснок 1 зубчик;
- пармезан или аналогичный сыр 50-60 г;
- яйцо 2 шт.;
- спагетти 200-250 г;
- черный молотый перец;
- соль.
Способ приготовления
Спагетти отварить в подсоленной воде до состояния аль денте, следуя инструкциям на упаковке. После того как спагетти будут готовы, оставить немного воды, в которой варились макароны.
Панчетту или бекон нарезать мелкими кубиками. Чеснок почистить и измельчить чеснок. На сковороде разогреть небольшое количество масла, добавить панчетту или бекон и обжаривать до хрустящей корочки, около 4-5 минут. Затем добавить измельченный чеснок и жарить еще 1-2 минуты, пока чеснок не отдаст свой аромат.
В отдельной миске взбить яйца, добавить тертый пармезан, черный перец и немного соли. Хорошо перемешать. Когда спагетти будут готовы, сливать воду, оставив пару столовых ложек. Переложить спагетти на сковороду с панчеттой и чесноком, хорошо перемешать.
Снять сковороду с огня, добавить яично-сырную смесь и быстро перемешать, чтобы яйца не свернулись, а образовалась кремовая соусная консистенция. Если соус слишком густой, можно добавить немного воды, в которой варились макароны.
Перед подачей посыпать еще тертым сыром и добавить черного перца по вкусу.
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