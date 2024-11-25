Рецепт самого популярного блюда в ресторанах — спагетти "Карбонара"

Спагетти "Карбонара". Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Спагетти "Карбонара" — это классика итальянской кухни, любимое блюдо во многих ресторанах по всему миру. Узнайте, как приготовить идеальную пасту с беконом, яйцом и сыром, чтобы по-настоящему насладиться вкусом Италии прямо у себя дома.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

панчетта или бекон 150 г;

чеснок 1 зубчик;

пармезан или аналогичный сыр 50-60 г;

яйцо 2 шт.;

спагетти 200-250 г;

черный молотый перец;

соль.

Способ приготовления

Спагетти отварить в подсоленной воде до состояния аль денте, следуя инструкциям на упаковке. После того как спагетти будут готовы, оставить немного воды, в которой варились макароны.

Сыр и желток. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Панчетту или бекон нарезать мелкими кубиками. Чеснок почистить и измельчить чеснок. На сковороде разогреть небольшое количество масла, добавить панчетту или бекон и обжаривать до хрустящей корочки, около 4-5 минут. Затем добавить измельченный чеснок и жарить еще 1-2 минуты, пока чеснок не отдаст свой аромат.

Спагетти в кастрюле. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В отдельной миске взбить яйца, добавить тертый пармезан, черный перец и немного соли. Хорошо перемешать. Когда спагетти будут готовы, сливать воду, оставив пару столовых ложек. Переложить спагетти на сковороду с панчеттой и чесноком, хорошо перемешать.

Бекон на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Снять сковороду с огня, добавить яично-сырную смесь и быстро перемешать, чтобы яйца не свернулись, а образовалась кремовая соусная консистенция. Если соус слишком густой, можно добавить немного воды, в которой варились макароны.

Готовая карбонара. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Перед подачей посыпать еще тертым сыром и добавить черного перца по вкусу.

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