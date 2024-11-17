Як приготувати яловичину, щоб вона розпадалася на волокна — покроковий рецепт приготування

Тушкована яловичина. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Ділимося з вами рецептом приготування тушкованої яловичини у темному пиві. За цим рецептом, яловичина виходить дуже ніжною, в міру гострою та надзвичайно смачною. Всім поціновувачам м'яса, а особливо яловичини, радимо повторити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

1 кг яловичини;

1/2 гострого перцю;

3 зубчика часнику;

1 ч. л. солі;

0,5 ч. л. копченої паприки;

60 г. вершкового масла;

2 ст. л. борошна;

500 мл. темного пива;

зелень для подачі.

Спосіб приготування

Нарізати яловичину невеличкими шматочками та обсмажити її на пательні злегка змащену соняшниковою олією на середньому вогні до рум'яності. До яловичини на пательні додати половину чайної ложки солі. Потім, зняти яловичину з пательні.

Яловичина на пательні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Подрібнити половину гострого перцю та пропустити через прес три зубчика часнику. Розігріти пательню та додати на неї 60 г вершкового масла, розтопити його. До масла додати половину чайної ложки солі, та половину чайної ложки копченої паприки. Все разом перемішати. На пательню додати 2 столові ложки борошна, та знову все разом перемішати.

Олія та спеції. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додати на пательню перець та часник, знову все перемішати та додати яловичину. Все перемішати, та залити яловичину 500 мл. темного пива.

Приготування яловичини. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Все разом перемішати. Довести до кипіння, зробити вогонь мінімальним, накрити кришкою та тушкувати протягом двох годин на дуже маленькому вогні періодично помішуючи.

Додавання пива. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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