Как приготовить говядину, чтобы она распадалась на волокна — пошаговый рецепт

Рецепт приготовления говядины, которая просто тает во рту
Делимся с вами рецептом приготовления говядины в темном пиве. По этому рецепту, говядина получается очень нежной, в меру острой и очень вкусной. Всем ценителям мяса, особенно говядины, советуем повторить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 1 кг говядины;
- 1/2 острого перца;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. копченой паприки;
- 60 г. сливочного масла;
- 2 ст. л. муки;
- 500 мл. темного пива;
- зелень для подачи.
Способ приготовления
Нарезать говядину небольшими кусочками и обжарить на сковороде слегка смазанную подсолнечным маслом на среднем огне до румяности. К говядине на сковороде добавить половину чайной ложки соли. Затем, снять говядину с сковороды.
Измельчить половину острого перца и пропустить через пресс три зубчика чеснока. Разогреть сковороду и добавить на нее 60 г сливочного масла, растопить его. К маслу добавить половину чайной ложки соли и половину чайной ложки копченой паприки. Все вместе перемешать. На сковороду добавить 2 столовых ложки муки и снова все вместе перемешать.
Добавить на сковороду перец и чеснок, снова перемешать и добавить говядину. Все перемешать и залить говядину 500 мл. темного пива.
Все вместе перемешать. Довести до кипения, сделать огонь минимальным, накрыть крышкой и тушить в течение двух часов на маленьком огне периодически помешивая.
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