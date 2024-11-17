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Рецепт приготовления говядины, которая просто тает во рту

17 ноября 2024 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Как приготовить говядину, чтобы она распадалась на волокна — пошаговый рецепт
Тушеная говядина. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
Марина Евтягина - Редактор

Делимся с вами рецептом приготовления говядины в темном пиве. По этому рецепту, говядина получается очень нежной, в меру острой и очень вкусной. Всем ценителям мяса, особенно говядины, советуем повторить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 1 кг говядины;
  • 1/2 острого перца;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. соли;
  • 0,5 ч. л. копченой паприки;
  • 60 г. сливочного масла;
  • 2 ст. л. муки;
  • 500 мл. темного пива;
  • зелень для подачи.

Способ приготовления

Нарезать говядину небольшими кусочками и обжарить на сковороде слегка смазанную подсолнечным маслом на среднем огне до румяности. К говядине на сковороде добавить половину чайной ложки соли. Затем, снять говядину с сковороды.

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Говядина на сковороде. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Измельчить половину острого перца и пропустить через пресс три зубчика чеснока. Разогреть сковороду и добавить на нее 60 г сливочного масла, растопить его. К маслу добавить половину чайной ложки соли и половину чайной ложки копченой паприки. Все вместе перемешать. На сковороду добавить 2 столовых ложки муки и снова все вместе перемешать.

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Масло и специи. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавить на сковороду перец и чеснок, снова перемешать и добавить говядину. Все перемешать и залить говядину 500 мл. темного пива.

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Приготовление говядины. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Все вместе перемешать. Довести до кипения, сделать огонь минимальным, накрыть крышкой и тушить в течение двух часов на маленьком огне периодически помешивая.

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Добавление пива. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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