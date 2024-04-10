Як приготувати картоплю фрі вдома в духовці — супер рецепт

Картопля фрі. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Ця картопля виходить дуже ароматною і смачною. Зовні — золотиста скоринка, а всередині — м'яка та соковита. Вона менш хрустка за звичайну "фрі", але й менш шкідлива, бо містить мінімум олії.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо Разом | Рецепти українською.

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Вам знадобиться:

5-7 середніх картоплин;

3 ст.л. олії;

спеції до картоплі (копчена паприка, сушений часник, трави до картоплі);

сіль на смак.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати картоплю.

Скибочки картоплі. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Картоплю потрібно промити у воді кілька разів, це потрібно для того, щоб змити зайвий крохмаль. Потім потрібно просушити шматочки від зайвої вологи, для цього потрібні звичайні або паперові рушники.

Скбочки картоплі. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Тепер до картоплі додаємо улюблені спеції, сіль та дві столові ложки олії.

Картопля та спеції. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Картоплю ретельно перемішати та викласти на деко.

Картопля в спеціях. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Випікати картоплю протягом 50 хвилин при температурі 230 ºС.

Картопля в духовці. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Картоплю можна подавати з улюбленими соусами.

Картопля фрі. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фрітата.