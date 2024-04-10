Як приготувати картоплю фрі вдома в духовці — супер рецепт

Рецепт простої картоплі фрі в духовій шафі
Ця картопля виходить дуже ароматною і смачною. Зовні — золотиста скоринка, а всередині — м'яка та соковита. Вона менш хрустка за звичайну "фрі", але й менш шкідлива, бо містить мінімум олії.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо Разом | Рецепти українською.
Вам знадобиться:
- 5-7 середніх картоплин;
- 3 ст.л. олії;
- спеції до картоплі (копчена паприка, сушений часник, трави до картоплі);
- сіль на смак.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати картоплю.
Картоплю потрібно промити у воді кілька разів, це потрібно для того, щоб змити зайвий крохмаль. Потім потрібно просушити шматочки від зайвої вологи, для цього потрібні звичайні або паперові рушники.
Тепер до картоплі додаємо улюблені спеції, сіль та дві столові ложки олії.
Картоплю ретельно перемішати та викласти на деко.
Випікати картоплю протягом 50 хвилин при температурі 230 ºС.
Картоплю можна подавати з улюбленими соусами.
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