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Рецепт простої картоплі фрі в духовій шафі

10 квітня 2024 20:21
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати картоплю фрі вдома в духовці — супер рецепт
Картопля фрі. Фото: YouTube @gotuemo_razom
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця картопля виходить дуже ароматною і смачною. Зовні — золотиста скоринка, а всередині — м'яка та соковита. Вона менш хрустка за звичайну "фрі", але й менш шкідлива, бо містить мінімум олії.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо Разом | Рецепти українською.

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Вам знадобиться: 

  • 5-7 середніх картоплин;
  • 3 ст.л. олії;
  • спеції до картоплі (копчена паприка, сушений часник, трави до картоплі);
  • сіль на смак. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати картоплю. 

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Скибочки картоплі. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Картоплю потрібно промити у воді кілька разів, це потрібно для того, щоб змити зайвий крохмаль. Потім потрібно просушити шматочки від зайвої вологи, для цього потрібні звичайні або паперові рушники. 

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Скбочки картоплі. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Тепер до картоплі додаємо улюблені спеції, сіль та дві столові ложки олії. 

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Картопля та спеції. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Картоплю ретельно перемішати та викласти на деко. 

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Картопля в спеціях. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Випікати картоплю протягом 50 хвилин при температурі 230 ºС. 

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Картопля в духовці. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Картоплю можна подавати з улюбленими соусами. 

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Картопля фрі. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фрітата.

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картопля
картопля фрі

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