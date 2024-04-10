Как приготовить картофель фри дома в духовке – супер рецепт

Рецепт простой картошки фри в духовом шкафу
Этот картофель получается очень ароматным и вкусным. Снаружи — золотистая корочка, а внутри — мягкий и сочный. Такая картошка менее хрустящая, чем обычная "фри", но и менее вредная, так как содержит минимум масла.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим Вместе | Рецепты на украинском.
Вам понадобится:
- 5-7 средних картофелин;
- 3 ст.л. масла;
- специи к картофелю (копченая паприка, сушеный чеснок, травы к картофелю);
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать картофель.
Картошку промыть в воде несколько раз, это нужно для того, чтобы смыть лишний крахмал. Затем просушить кусочки от лишней влаги, для этого потребуются обычные или бумажные полотенца.
Теперь в картофель добавляем любимые специи, соль и две столовые ложки масла.
Картофель тщательно перемешать и выложить на противень.
Выпекать картофель в течение 50 минут при температуре 230 ºС.
Картошку можно подавать с любимыми соусами.
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