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Рецепт простой картошки фри в духовом шкафу

10 апреля 2024 20:21
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить картофель фри дома в духовке – супер рецепт
Картофель фри. Фото: YouTube @gotuemo_razom
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот картофель получается очень ароматным и вкусным. Снаружи — золотистая корочка, а внутри — мягкий и сочный. Такая картошка менее хрустящая, чем  обычная "фри", но и менее вредная, так как содержит минимум масла.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим Вместе | Рецепты на украинском.

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Вам понадобится:

  • 5-7 средних картофелин;
  • 3 ст.л. масла;
  • специи к картофелю (копченая паприка, сушеный чеснок, травы к картофелю);
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель.

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Кусочки картофеля. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Картошку промыть в воде несколько раз, это нужно для того, чтобы смыть лишний крахмал. Затем просушить кусочки от лишней влаги, для этого потребуются обычные или бумажные полотенца.

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Кусочки картофеля. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Теперь в картофель добавляем любимые специи, соль и две столовые ложки масла.

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Картофель и специи. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Картофель тщательно перемешать и выложить на противень.

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Картофель в специях. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Выпекать картофель в течение 50 минут при температуре 230 ºС.

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Картофель в духовке. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Картошку можно подавать с любимыми соусами.

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Картофель фри. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофеля и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

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картошка фри

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