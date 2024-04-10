Как приготовить картофель фри дома в духовке – супер рецепт

Картофель фри. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Этот картофель получается очень ароматным и вкусным. Снаружи — золотистая корочка, а внутри — мягкий и сочный. Такая картошка менее хрустящая, чем обычная "фри", но и менее вредная, так как содержит минимум масла.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим Вместе | Рецепты на украинском.

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Вам понадобится:

5-7 средних картофелин;

3 ст.л. масла;

специи к картофелю (копченая паприка, сушеный чеснок, травы к картофелю);

соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель.

Кусочки картофеля. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Картошку промыть в воде несколько раз, это нужно для того, чтобы смыть лишний крахмал. Затем просушить кусочки от лишней влаги, для этого потребуются обычные или бумажные полотенца.

Кусочки картофеля. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Теперь в картофель добавляем любимые специи, соль и две столовые ложки масла.

Картофель и специи. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Картофель тщательно перемешать и выложить на противень.

Картофель в специях. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Выпекать картофель в течение 50 минут при температуре 230 ºС.

Картофель в духовке. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Картошку можно подавать с любимыми соусами.

Картофель фри. Фото: YouTube @gotuemo_razom

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

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