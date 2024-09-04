Курячі котлети. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Цей простий і швидкий рецепт рубаних курячих котлет всього за 15 хвилин дозволить вам приготувати смачну страву без зайвого клопоту. Без хліба та м'ясорубки — все легко і доступно, а результат порадує соковитістю та насиченим смаком! Ідеальний варіант для швидкої вечері чи обіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

куряче філе 500 г;

цибуля 1 шт;

яйце 1 шт;

борошно 1 ст.л;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Куряче філе та цибулю нарізати дрібними кубиками.

Куряче філе. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, борошно, сіль, чорний мелений перець. Перемішати.

Фарш, цибуля та яйце. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Мокрими руками сформувати котлети. Обсмажити на сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку. Смачні соковиті котлети готові.

Котлети на сковороді. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

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