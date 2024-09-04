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Рецепт рубаних курячих котлет за 15 хвилин — без хліба та м'ясорубки

4 вересня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рубані курячі котлети за 15 хвилин без хліба та м&#39;ясорубки – покроковий рецепт приготування.
Курячі котлети. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей простий і швидкий рецепт рубаних курячих котлет всього за 15 хвилин дозволить вам приготувати смачну страву без зайвого клопоту. Без хліба та м'ясорубки — все легко і доступно, а результат порадує соковитістю та насиченим смаком! Ідеальний варіант для швидкої вечері чи обіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе 500 г;
  • цибуля 1 шт;
  • яйце 1 шт;
  • борошно 1 ст.л;
  • сіль;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Куряче філе та цибулю нарізати дрібними кубиками.

рецепт котелт з курячого філе
Куряче філе. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Додати яйце, борошно, сіль, чорний мелений перець. Перемішати.

смачні рубані котлети
Фарш, цибуля та яйце. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Мокрими руками сформувати котлети. Обсмажити на сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку. Смачні соковиті котлети готові.

рецепт рубаних котлет із курки
Котлети на сковороді. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Ще ми розповідали, як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

рецепти лайфхаки Вечеря курка котлети

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