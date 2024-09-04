Рецепт рубаних курячих котлет за 15 хвилин — без хліба та м'ясорубки
Цей простий і швидкий рецепт рубаних курячих котлет всього за 15 хвилин дозволить вам приготувати смачну страву без зайвого клопоту. Без хліба та м'ясорубки — все легко і доступно, а результат порадує соковитістю та насиченим смаком! Ідеальний варіант для швидкої вечері чи обіду.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе 500 г;
- цибуля 1 шт;
- яйце 1 шт;
- борошно 1 ст.л;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Куряче філе та цибулю нарізати дрібними кубиками.
Додати яйце, борошно, сіль, чорний мелений перець. Перемішати.
Мокрими руками сформувати котлети. Обсмажити на сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку. Смачні соковиті котлети готові.
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