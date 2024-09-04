Рубленные куриные котлеты за 15 минут без хлеба и мясорубки — пошаговый рецепт приготовления.

Куриные котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот простой и быстрый рецепт рубленных куриных котлет всего за 15 минут позволит вам приготовить вкусное блюдо без лишних хлопот. Без хлеба и мясорубки — все легко и доступно, а результат порадует сочностью и насыщенным вкусом! Идеальный вариант для быстрого ужина или обеда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе 500 г;

лук 1 шт;

яйцо 1 шт;

мука 1 ст.л;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Куриное филе и лук нарезать мелкими кубиками.

Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добавить яйцо, муку, соль, черный молотый перец. Перемешать.

Фарш, лук и яйцо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Мокрыми руками сформировать котлеты. Обжарить на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Вкусные сочные котлеты готовы.

Котлеты на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

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