Рубленные куриные котлеты за 15 минут без хлеба и мясорубки — пошаговый рецепт приготовления.

Рецепт рубленных куриных котлет за 15 минут — без хлеба и мясорубки
Этот простой и быстрый рецепт рубленных куриных котлет всего за 15 минут позволит вам приготовить вкусное блюдо без лишних хлопот. Без хлеба и мясорубки — все легко и доступно, а результат порадует сочностью и насыщенным вкусом! Идеальный вариант для быстрого ужина или обеда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе 500 г;
- лук 1 шт;
- яйцо 1 шт;
- мука 1 ст.л;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Куриное филе и лук нарезать мелкими кубиками.
Добавить яйцо, муку, соль, черный молотый перец. Перемешать.
Мокрыми руками сформировать котлеты. Обжарить на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Вкусные сочные котлеты готовы.
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