Рецепт сала в пакеті — ніжне, ароматне та смачніше, ніж у розсолі

Рецепт сала в пакеті — смачніше, ніж у розсолі, без варіння
Якщо хочеться приготувати смачне домашнє сало без зайвого клопоту, цей рецепт ідеальний. Мінімум зусиль, жодного варіння чи смаження — просто запакувати, витримати і насолоджуватися ідеальним смаком.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сало — 1 кг;
- сіль — 2 ст. л. (без гірки);
- часник — 40 г;
- перець чорний — 1/3-1/2 ч. л.;
- перець червоний гострий — 1/2-1 ч. л.;
- лист лавровий — 4 шт.;
- суміш перців — 1/3 ч. л.
Спосіб приготування
Розрізати сало на шматки. Пропустити часник через прес, змішати із сіллю та спеціями. Натирати отриманою сумішшю кожен шматок сала з усіх боків.
Перекласти підготовлене сало в рукав для запікання, зверху покласти лавровий лист і щільно зав’язати пакет. У чашу мультиварки налити приблизно 1,5 л гарячої води, щоб прискорити закипання. Встановити кошик для приготування на пару, викласти пакет із салом.
Закрити кришку мультиварки, встановити режим приготування на 60 хвилин. Після завершення залишити сало всередині до повного остигання.
Вийняти з пакета, перекласти в холодильник щонайменше на ніч. Перед подачею нарізати тонкими скибками та подавати з чорним хлібом і маринованими огірками. Зберігати можна в морозильній камері.
Раніше ми писали про заготівлю на зиму, яка має бути в кожному будинку — ідеальна закуска з тонкого сала за копійки.
Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом ідеальної закуски маринованого сала в банку "п'ятихвилинка" на зиму — має бути в кожному будинку.
Простий спосіб зберегти м'ясо при відключеннях світла — рецепт тушкованки з курки на зиму.
Читайте Новини.LIVE!