Рецепт сала в пакеті — ніжне, ароматне та смачніше, ніж у розсолі

Мариноване сало. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться приготувати смачне домашнє сало без зайвого клопоту, цей рецепт ідеальний. Мінімум зусиль, жодного варіння чи смаження — просто запакувати, витримати і насолоджуватися ідеальним смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сало — 1 кг;

сіль — 2 ст. л. (без гірки);

часник — 40 г;

перець чорний — 1/3-1/2 ч. л.;

перець червоний гострий — 1/2-1 ч. л.;

лист лавровий — 4 шт.;

суміш перців — 1/3 ч. л.

Спосіб приготування

Розрізати сало на шматки. Пропустити часник через прес, змішати із сіллю та спеціями. Натирати отриманою сумішшю кожен шматок сала з усіх боків.

Спеції та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти підготовлене сало в рукав для запікання, зверху покласти лавровий лист і щільно зав’язати пакет. У чашу мультиварки налити приблизно 1,5 л гарячої води, щоб прискорити закипання. Встановити кошик для приготування на пару, викласти пакет із салом.

Сало в пакеті. Фото: smachnenke.com.ua

Закрити кришку мультиварки, встановити режим приготування на 60 хвилин. Після завершення залишити сало всередині до повного остигання.

Шматочки сала. Фото: smachnenke.com.ua

Вийняти з пакета, перекласти в холодильник щонайменше на ніч. Перед подачею нарізати тонкими скибками та подавати з чорним хлібом і маринованими огірками. Зберігати можна в морозильній камері.

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