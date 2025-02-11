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Рецепт сала в пакеті — смачніше, ніж у розсолі, без варіння

11 лютого 2025 00:13
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт сала в пакеті — ніжне, ароматне та смачніше, ніж у розсолі
Мариноване сало. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо хочеться приготувати смачне домашнє сало без зайвого клопоту, цей рецепт ідеальний. Мінімум зусиль, жодного варіння чи смаження — просто запакувати, витримати і насолоджуватися ідеальним смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сало — 1 кг;
  • сіль — 2 ст. л. (без гірки);
  • часник — 40 г;
  • перець чорний — 1/3-1/2 ч. л.;
  • перець червоний гострий — 1/2-1 ч. л.;
  • лист лавровий — 4 шт.;
  • суміш перців — 1/3 ч. л.

Спосіб приготування

Розрізати сало на шматки. Пропустити часник через прес, змішати із сіллю та спеціями. Натирати отриманою сумішшю кожен шматок сала з усіх боків.

рецепт сала в пакеті
Спеції та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти підготовлене сало в рукав для запікання, зверху покласти лавровий лист і щільно зав’язати пакет. У чашу мультиварки налити приблизно 1,5 л гарячої води, щоб прискорити закипання. Встановити кошик для приготування на пару, викласти пакет із салом.

простий рецепт сала в пакеті
Сало в пакеті. Фото: smachnenke.com.ua

Закрити кришку мультиварки, встановити режим приготування на 60 хвилин. Після завершення залишити сало всередині до повного остигання.

домашній рецепт сала в пакеті
Шматочки сала. Фото: smachnenke.com.ua

Вийняти з пакета, перекласти в холодильник щонайменше на ніч. Перед подачею нарізати тонкими скибками та подавати з чорним хлібом і маринованими огірками. Зберігати можна в морозильній камері.

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