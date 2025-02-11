Рецепт сала в пакете — нежное, ароматное и вкуснее, чем в рассоле

Рецепт сала в пакете — вкуснее, чем в рассоле, без варки
Если хочется приготовить вкусное домашнее сало без лишних хлопот, этот рецепт идеален. Минимум усилий, никакой варки или жарки — просто запаковать, выдержать и наслаждаться идеальным вкусом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сало — 1 кг;
- соль — 2 ст. л. (без горки);
- чеснок — 40 г;
- перец черный — 1/3-1/2 ч. л;
- перец красный острый — 1/2-1 ч. л;
- лист лавровый — 4 шт.;
- смесь перцев — 1/3 ч. л.
Способ приготовления
Разрезать сало на куски. Пропустить чеснок через пресс, смешать с солью и специями. Натирать полученной смесью каждый кусок сала со всех сторон.
Переложить подготовленное сало в рукав для запекания, сверху положить лавровый лист и плотно завязать пакет. В чашу мультиварки налить примерно 1,5 л горячей воды, чтобы ускорить закипание. Установить корзину для приготовления на пару, выложить пакет с салом.
Закрыть крышку мультиварки, установить режим приготовления на 60 минут. После завершения оставить сало внутри до полного остывания.
Вынуть из пакета, переложить в холодильник минимум на ночь. Перед подачей нарезать тонкими ломтиками и подавать с черным хлебом и маринованными огурцами. Хранить можно в морозильной камере.
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