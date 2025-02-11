Рецепт сала в пакете — нежное, ароматное и вкуснее, чем в рассоле

Маринованное сало. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется приготовить вкусное домашнее сало без лишних хлопот, этот рецепт идеален. Минимум усилий, никакой варки или жарки — просто запаковать, выдержать и наслаждаться идеальным вкусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

сало — 1 кг;

соль — 2 ст. л. (без горки);

чеснок — 40 г;

перец черный — 1/3-1/2 ч. л;

перец красный острый — 1/2-1 ч. л;

лист лавровый — 4 шт.;

смесь перцев — 1/3 ч. л.

Способ приготовления

Разрезать сало на куски. Пропустить чеснок через пресс, смешать с солью и специями. Натирать полученной смесью каждый кусок сала со всех сторон.

Специи и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить подготовленное сало в рукав для запекания, сверху положить лавровый лист и плотно завязать пакет. В чашу мультиварки налить примерно 1,5 л горячей воды, чтобы ускорить закипание. Установить корзину для приготовления на пару, выложить пакет с салом.

Сало в пакете. Фото: smachnenke.com.ua

Закрыть крышку мультиварки, установить режим приготовления на 60 минут. После завершения оставить сало внутри до полного остывания.

Кусочки сала. Фото: smachnenke.com.ua

Вынуть из пакета, переложить в холодильник минимум на ночь. Перед подачей нарезать тонкими ломтиками и подавать с черным хлебом и маринованными огурцами. Хранить можно в морозильной камере.

Ранее мы писали о заготовке на зиму, которая должна быть в каждом доме — идеальная закуска из тонкого сала за копейки.

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом идеальной закуски маринованного сала в банке "пятиминутка" на зиму — должно быть в каждом доме.

Простой способ сохранить мясо при отключениях света — рецепт тушенки из курицы на зиму.