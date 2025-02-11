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Рецепт сала в пакете — вкуснее, чем в рассоле, без варки

11 февраля 2025 00:13
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт сала в пакете — нежное, ароматное и вкуснее, чем в рассоле
Маринованное сало. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если хочется приготовить вкусное домашнее сало без лишних хлопот, этот рецепт идеален. Минимум усилий, никакой варки или жарки — просто запаковать, выдержать и наслаждаться идеальным вкусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сало — 1 кг;
  • соль — 2 ст. л. (без горки);
  • чеснок — 40 г;
  • перец черный — 1/3-1/2 ч. л;
  • перец красный острый — 1/2-1 ч. л;
  • лист лавровый — 4 шт.;
  • смесь перцев — 1/3 ч. л.

Способ приготовления

Разрезать сало на куски. Пропустить чеснок через пресс, смешать с солью и специями. Натирать полученной смесью каждый кусок сала со всех сторон.

рецепт сала в пакеті
Специи и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить подготовленное сало в рукав для запекания, сверху положить лавровый лист и плотно завязать пакет. В чашу мультиварки налить примерно 1,5 л горячей воды, чтобы ускорить закипание. Установить корзину для приготовления на пару, выложить пакет с салом.

простий рецепт сала в пакеті
Сало в пакете. Фото: smachnenke.com.ua

Закрыть крышку мультиварки, установить режим приготовления на 60 минут. После завершения оставить сало внутри до полного остывания.

домашній рецепт сала в пакеті
Кусочки сала. Фото: smachnenke.com.ua

Вынуть из пакета, переложить в холодильник минимум на ночь. Перед подачей нарезать тонкими ломтиками и подавать с черным хлебом и маринованными огурцами. Хранить можно в морозильной камере.

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