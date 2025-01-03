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Рецепт салатної капусти по-німецьки — хрумка і дуже смачна

3 січня 2025 00:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Салатна капуста по-німецьки — рецепт хрумкої та неймовірно смачної страви
Капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете здивувати гостей чи побалувати себе чимось особливим? Спробуйте приготувати салатну капусту по-німецьки. Легка в приготуванні, хрумка та дуже смачна — вона стане вашим улюбленим рецептом для сімейних обідів чи святкових застіль.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • капуста — 1,5 кг;
  • цибулина — 2 шт.;
  • перець болгарський — 1 шт.;
  • гірчиця — 1 ст. л.

Для маринаду:

  • цукор — 50 г;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 60 мл;
  • олія — 100 мл;
  • чорний перець. 

Спосіб приготування 

Нарізати кубиками 2 цибулини та 1 болгарський перець. У великій мисці з'єднати капусту, цибулю та болгарський перець, перемішати й відставити вбік.

як приготувати мариновану капусту
Капуста та перець. Фото: smachnenke.com.ua

Для маринаду: у сотейник всипати 50 г цукру, 1 ст. л. солі, додати 60 мл 9% оцту, 100 мл олії та чорний перець за смаком. Перемішати й довести до кипіння.

Залити киплячим маринадом капусту, одразу перемішати. Додати 1 ст. л. міцної гірчиці, знову ретельно перемішати.

Перекласти капусту в каструлю, накрити кришкою й залишити в прохолодному місці на 24 години для настоювання.

рецепт, як приготувати мариновану капусту
Капуста в кастрюлі. Фото: smachnenke.com.ua

Через добу перемішати капусту, розкласти по банках або контейнерах, зберігати в холодильнику. Капуста готова до дегустації. Зберігати до 1 місяця, тож можна одразу готувати подвійну порцію.

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