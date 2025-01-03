Салатна капуста по-німецьки — рецепт хрумкої та неймовірно смачної страви

Рецепт салатної капусти по-німецьки — хрумка і дуже смачна
Хочете здивувати гостей чи побалувати себе чимось особливим? Спробуйте приготувати салатну капусту по-німецьки. Легка в приготуванні, хрумка та дуже смачна — вона стане вашим улюбленим рецептом для сімейних обідів чи святкових застіль.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — 1,5 кг;
- цибулина — 2 шт.;
- перець болгарський — 1 шт.;
- гірчиця — 1 ст. л.
Для маринаду:
- цукор — 50 г;
- сіль — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 60 мл;
- олія — 100 мл;
- чорний перець.
Спосіб приготування
Нарізати кубиками 2 цибулини та 1 болгарський перець. У великій мисці з'єднати капусту, цибулю та болгарський перець, перемішати й відставити вбік.
Для маринаду: у сотейник всипати 50 г цукру, 1 ст. л. солі, додати 60 мл 9% оцту, 100 мл олії та чорний перець за смаком. Перемішати й довести до кипіння.
Залити киплячим маринадом капусту, одразу перемішати. Додати 1 ст. л. міцної гірчиці, знову ретельно перемішати.
Перекласти капусту в каструлю, накрити кришкою й залишити в прохолодному місці на 24 години для настоювання.
Через добу перемішати капусту, розкласти по банках або контейнерах, зберігати в холодильнику. Капуста готова до дегустації. Зберігати до 1 місяця, тож можна одразу готувати подвійну порцію.
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