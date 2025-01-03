Салатна капуста по-німецьки — рецепт хрумкої та неймовірно смачної страви

Капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете здивувати гостей чи побалувати себе чимось особливим? Спробуйте приготувати салатну капусту по-німецьки. Легка в приготуванні, хрумка та дуже смачна — вона стане вашим улюбленим рецептом для сімейних обідів чи святкових застіль.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

капуста — 1,5 кг;

цибулина — 2 шт.;

перець болгарський — 1 шт.;

гірчиця — 1 ст. л.

Для маринаду:

цукор — 50 г;

сіль — 1 ст. л.;

оцет 9% — 60 мл;

олія — 100 мл;

чорний перець.

Спосіб приготування

Нарізати кубиками 2 цибулини та 1 болгарський перець. У великій мисці з'єднати капусту, цибулю та болгарський перець, перемішати й відставити вбік.

Капуста та перець. Фото: smachnenke.com.ua

Для маринаду: у сотейник всипати 50 г цукру, 1 ст. л. солі, додати 60 мл 9% оцту, 100 мл олії та чорний перець за смаком. Перемішати й довести до кипіння.

Залити киплячим маринадом капусту, одразу перемішати. Додати 1 ст. л. міцної гірчиці, знову ретельно перемішати.

Перекласти капусту в каструлю, накрити кришкою й залишити в прохолодному місці на 24 години для настоювання.

Капуста в кастрюлі. Фото: smachnenke.com.ua

Через добу перемішати капусту, розкласти по банках або контейнерах, зберігати в холодильнику. Капуста готова до дегустації. Зберігати до 1 місяця, тож можна одразу готувати подвійну порцію.

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