Салатная капуста по-немецки — рецепт хрустящего и невероятно вкусного блюда

Капуста с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите удивить гостей или побаловать себя чем-нибудь особенным? Попытайтесь приготовить салатную капусту по-немецки. Легкая в приготовлении, хрустящая и очень вкусная — она станет вашим любимым рецептом для семейных обедов или праздничных застолий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

капуста — 1,5 кг;

луковица — 2 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

горчица — 1 ст. л.

Для маринада:

сахар — 50 г;

соль — 1 ст. л.;

уксус 9% — 60 мл;

масло — 100 мл;

черный перец.

Способ приготовления

Нарезать кубиками 2 луковицы и 1 болгарский перец. В большой миске соединить капусту, лук и перец, перемешать и отставить в сторону.

Капуста и перец. Фото: smachnenke.com.ua

Для маринада в сотейник всыпать 50 г сахара, 1 ст. л. соли, добавить 60 мл 9% уксуса, 100 мл растительного масла и черный перец по вкусу. Перемешать и довести до кипения.

Залить кипящим маринадом капусту, сразу перемешать. Добавить 1 ст. л. крепкой горчицы, снова тщательно перемешать.

Переложить капусту в кастрюлю, накрыть крышкой и оставить в прохладном месте на 24 часа для настаивания.

Капуста в кастрюле. Фото: smachnenke.com.ua

Через сутки перемешать капусту, разложить по банкам или контейнерам, хранить в холодильнике. Капуста готова к дегустации. Хранить до 1 месяца, так что можно сразу готовить двойную порцию.

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