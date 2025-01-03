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Рецепт салатной капусты по-немецки — хрустящая и очень вкусная

3 января 2025 00:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Салатная капуста по-немецки — рецепт хрустящего и невероятно вкусного блюда
Капуста с морковью. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите удивить гостей или побаловать себя чем-нибудь особенным? Попытайтесь приготовить салатную капусту по-немецки. Легкая в приготовлении, хрустящая и очень вкусная — она станет вашим любимым рецептом для семейных обедов или праздничных застолий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • капуста — 1,5 кг;
  • луковица — 2 шт.;
  • перец болгарский — 1 шт.;
  • горчица — 1 ст. л.

Для маринада:

  • сахар — 50 г;
  • соль — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 60 мл;
  • масло — 100 мл;
  • черный перец.

Способ приготовления

Нарезать кубиками 2 луковицы и 1 болгарский перец. В большой миске соединить капусту, лук и перец, перемешать и отставить в сторону.

как приготовить маринованную капусту
Капуста и перец. Фото: smachnenke.com.ua

Для маринада в сотейник всыпать 50 г сахара, 1 ст. л. соли, добавить 60 мл 9% уксуса, 100 мл растительного масла и черный перец по вкусу. Перемешать и довести до кипения.

Залить кипящим маринадом капусту, сразу перемешать. Добавить 1 ст. л. крепкой горчицы, снова тщательно перемешать.

Переложить капусту в кастрюлю, накрыть крышкой и оставить в прохладном месте на 24 часа для настаивания.

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Капуста в кастрюле. Фото: smachnenke.com.ua

Через сутки перемешать капусту, разложить по банкам или контейнерам, хранить в холодильнике. Капуста готова к дегустации. Хранить до 1 месяца, так что можно сразу готовить двойную порцию.

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