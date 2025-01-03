Салатная капуста по-немецки — рецепт хрустящего и невероятно вкусного блюда

Рецепт салатной капусты по-немецки — хрустящая и очень вкусная
Хотите удивить гостей или побаловать себя чем-нибудь особенным? Попытайтесь приготовить салатную капусту по-немецки. Легкая в приготовлении, хрустящая и очень вкусная — она станет вашим любимым рецептом для семейных обедов или праздничных застолий.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста — 1,5 кг;
- луковица — 2 шт.;
- перец болгарский — 1 шт.;
- горчица — 1 ст. л.
Для маринада:
- сахар — 50 г;
- соль — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 60 мл;
- масло — 100 мл;
- черный перец.
Способ приготовления
Нарезать кубиками 2 луковицы и 1 болгарский перец. В большой миске соединить капусту, лук и перец, перемешать и отставить в сторону.
Для маринада в сотейник всыпать 50 г сахара, 1 ст. л. соли, добавить 60 мл 9% уксуса, 100 мл растительного масла и черный перец по вкусу. Перемешать и довести до кипения.
Залить кипящим маринадом капусту, сразу перемешать. Добавить 1 ст. л. крепкой горчицы, снова тщательно перемешать.
Переложить капусту в кастрюлю, накрыть крышкой и оставить в прохладном месте на 24 часа для настаивания.
Через сутки перемешать капусту, разложить по банкам или контейнерам, хранить в холодильнике. Капуста готова к дегустации. Хранить до 1 месяца, так что можно сразу готовить двойную порцию.
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