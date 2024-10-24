Рецепт салату "Монако" — дорогий смак з простих продуктів
Салат "Монако" — це поєднання простих продуктів з вишуканим смаком, який створює відчуття розкоші. Спробуйте цей рецепт, що дивує своєю елегантністю та легкістю приготування, і ваш стіл засяє новими барвами.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 200 г копченої курячої грудки;
- 2 шт. відварених яєць;
- 1 помідор;
- 100 г твердого сиру;
- 100 г майонезу;
- 10 г кропу.
Спосіб приготування
Копчену курячу грудку та помідори нарізати кубиками. Варені яйця розділити на жовтки і білки, сюди ж натерти на терці білки.
Сир натерти на терці, додати до салату майонез, перемішати. Для гарної подачі можна взяти роз’ємне кільце, всередину викласти салат.
Посипати тертими на терці вареними яєчними жовтками та кропом. Також можна прикрасити шматочком помідора.
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