Рецепт салату "Монако" — дорогий смак з простих продуктів

Салат "Монако". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Монако" — це поєднання простих продуктів з вишуканим смаком, який створює відчуття розкоші. Спробуйте цей рецепт, що дивує своєю елегантністю та легкістю приготування, і ваш стіл засяє новими барвами.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

200 г копченої курячої грудки;

2 шт. відварених яєць;

1 помідор;

100 г твердого сиру;

100 г майонезу;

10 г кропу.

Спосіб приготування

Копчену курячу грудку та помідори нарізати кубиками. Варені яйця розділити на жовтки і білки, сюди ж натерти на терці білки.

Інгредієнти для салату. Фото: gospodynka.com.ua

Сир натерти на терці, додати до салату майонез, перемішати. Для гарної подачі можна взяти роз’ємне кільце, всередину викласти салат.

Додавання майонезу. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати тертими на терці вареними яєчними жовтками та кропом. Також можна прикрасити шматочком помідора.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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