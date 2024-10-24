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Рецепт салату "Монако" — дорогий смак з простих продуктів

24 жовтня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт салату "Монако" — дорогий смак з простих продуктів
Салат "Монако". Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Салат "Монако" — це поєднання простих продуктів з вишуканим смаком, який створює відчуття розкоші. Спробуйте цей рецепт, що дивує своєю елегантністю та легкістю приготування, і ваш стіл засяє новими барвами. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 200 г копченої курячої грудки;
  • 2 шт. відварених яєць;
  • 1  помідор;
  • 100 г твердого сиру;
  • 100 г майонезу;
  • 10 г кропу. 

Спосіб приготування 

Копчену курячу грудку та помідори нарізати кубиками. Варені яйця розділити на жовтки і білки, сюди ж натерти на терці білки.

салат з копченою куркою
Інгредієнти для салату. Фото: gospodynka.com.ua

Сир натерти на терці, додати до салату майонез, перемішати. Для гарної подачі можна взяти роз’ємне кільце, всередину викласти салат.

рецепт салату з копченою куркою
Додавання майонезу. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати тертими на терці вареними яєчними жовтками та кропом. Також можна прикрасити шматочком помідора. 

рецепт салату з копченою куркою та сиром
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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яйця рецепти закуска салат курка

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